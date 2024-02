Condege se reúne em Vitória para debater projetos e avanços das Defensorias Públicas

TECNOLOGIA

Outra pauta foi a reunião com a Comissão de Tecnologia do Conselho. Na condição de representante da DPMT na comissão, o Secretário Executivo de Administração da Defensoria Pública de Mato Grosso, Clodoaldo Gonçalves de Queiroz participou do encontro no qual foram apresentados os trabalhos desenvolvidos, em especial em relação ao uso de novas tecnologias e da inteligência artificial como instrumentos para ampliar e melhorar o atendimento à população.

A apresentação também teve o objetivo de sensibilizar as Defensoras e Defensores gerais sobre a necessidade de dar mais suporte às equipes responsáveis pela tecnologia da informação. “A comissão tem constatado que as DPEs estão mais ou menos preparadas para fazer frente à revolução digital que está chegando no sistema de justiça de acordo com a prioridade que cada órgão dá a esse setor. Algumas defensorias já estão bem avançadas em relação a esse processo, enquanto outras ainda nem iniciaram”.

O Condege é um instituto de âmbito nacional que funciona como órgão permanente de coordenação e articulação dos interesses das Defensorias Públicas existentes no Brasil.