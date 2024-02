AMM e Governo de Mato Grosso unem forças para impulsionar desenvolvimento regional

Da assessoria

As políticas municipais de Mato Grosso ganharão um reforço importante com a união de esforços entre a Associação Mato-Grossense dos Municípios (AMM) e o Governo de Mato Grosso. Na última semana, uma audiência no Palácio Paiaguás, entre o governador Mauro Mendes e o presidente da AMM, Léo Bortolin, abriu caminhos que devem impulsionar desenvolvimento regional.

Durante o encontro, foi colocada em pauta a formalização de convênios, visando reforçar os serviços prestados pela AMM aos municípios. Além disso, discutiu-se a importância de um diálogo mais amplo entre a entidade e as secretarias estaduais. Um dos objetivos centrais é a criação de um portfólio padrão de projetos, com o intuito de otimizar e agilizar tanto a aprovação quanto a formalização de convênios junto às prefeituras com as pastas responsáveis. “Essas medidas visam promover uma maior eficiência e rapidez nos processos administrativos municipais”, explicou o presidente Léo Bortolin.

A reunião também contou com a presença de outras figuras importantes, incluindo os prefeitos Hemerson Máximo de Colíder, Daniel do Lago de Porto Alegre do Norte, Alexandre Lopes de Campo Verde, Isaack Castelo Branco de Tesouro, o Chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho, e o deputado estadual Beto Dois A Um.