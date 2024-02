Mercado de TI gerará 800 mil novos postos de trabalho até 2025

O Setor tem grandes oportunidades nas áreas de segurança da informação, inteligência artificial, arquitetura de nuvem e organização de TI.

Por Renata Santiago

Um recente estudo realizado pelo Google em parceria com a Abstartups – Associação Brasileira de Startups, mostra os principais desafios do mercado de tecnologia da informação (TI) no Brasil. Segundo a empresa, o país terá um déficit de 530 mil profissionais da área até 2025. O relatório aponta que, anualmente, 53 mil profissionais irão se formar entre 2021 e 2025, mas a demanda por novos talentos nesse período será de 800 mil, segundo a associação das empresas de tecnologia, a Brasscom.

A formação de profissionais na área tem se tornado cada vez mais urgente e necessária diante da escassez de mão de obra qualificada no setor. Para quem busca uma boa oportunidade, os maiores déficits de talentos estão nas áreas de segurança da informação, inteligência artificial, arquitetura de nuvem e organização de TI.

Foi de olho em uma dessas oportunidades que Gustavo Henrique de Oliveira, 18, ingressou no universo da programação a partir de um curso na SuperGeeks, escola de Programação e Robótica do Brasil. Hoje, o ex-aluno atua como Desenvolvedor Frontend Pleno, se destaca por seu talento e espera ter uma carreira promissora na área de TI.

Gustavo estudou na unidade SuperGeeks de Itu por 4 anos. Conheceu a SuperGeeks por recomendação de sua psicóloga, iniciou sua jornada ao desenvolver jogos e depois, integrou no universo web. “O curso me apresentou a esse mundo da programação. As aulas sempre trazem ferramentas e informações extremamente úteis pro dia a dia, desde de atalhos, até ferramentas de edições, pixel art, entre outros. O curso de games, por exemplo, é extremamente completo e aborda conteúdos atualizados, com as principais ferramentas do mercado, assim como o curso de Web. A SuperGeeks foi o impulso para ele na programação, pois lhe deu muita base, inclusive para o que está utilizando atualmente em seu trabalho”, concluiu.

Metodologia única

A SuperGeeks possui uma grande experiência no ensino de programação e desenvolvimento de softwares para crianças e adolescentes, disponibilizando seus cursos para alunos a partir dos cinco anos. Neles, é possível conhecer como essas tecnologias funcionam, desenvolvendo aplicativos, sites, jogos e até dispositivos eletrônicos como robôs e carros autônomos. Em seu curso regular, é possível ir do básico ao avançado e conforme seus alunos foram se desenvolvendo e crescendo, a empresa tem expandido sua cartela de cursos, trabalhando agora com todas as idades e os mais diversos perfis de clientes.

Com mais de 60 unidades espalhadas por todo o país, a SuperGeeks é conhecida como a melhor escola de Programação e Robótica do Brasil, tem como objetivo ensinar ciência da computação de maneira divertida e criativa e oferece cursos voltados para todos os perfis e faixas etárias além dos formatos, presencial e online (ao vivo).

Por meio de atividades ao longo do curso, os alunos podem ganhar experiência em desenvolver projetos, trabalhar em equipe, ter mais autonomia, capacidade de resolver problemas, senso crítico, concentração, interesse pelo conhecimento e visão empreendedora. Confira algumas opções de cursos:

Curso Regular: Ensino de programação e lógica de programação para crianças e adolescentes, voltada à criação de games, aplicativos e sistemas, usando ferramentas e linguagens em inglês para que o aluno conheça os termos técnicos e desenvolva afinidade pela língua. Esse curso é dividido em uma trilha de conhecimento, do Level 0 ao 3, seguidos dos níveis Experts, pois, seguindo a trilha o aluno evolui a cada ano. Cada level tem um objetivo e utilização de linguagens de programação diferentes.

MasterGeeks: Este curso foi criado especialmente para adolescentes que queiram entrar no mercado de TI, conseguindo seu primeiro emprego na área ou até mesmo criando sua primeira Startup.

BootCamp: Curso voltado para o público adulto e tem o objetivo de apresentar e introduzir o aluno ao mercado da tecnologia através da programação e do desenvolvimento de aplicações web. Com isso, o aluno não só saberá como atuar com as principais ferramentas desse setor, como também construirá um portfólio que o auxiliará a ter mais visibilidade que os seus potenciais concorrentes.

Sobre a SuperGeeks

Fundada em 2014, a SuperGeeks é a primeira e melhor escola de Programação e Robótica do Brasil. Seu objetivo é ensinar ciência da computação de maneira divertida e criativa, estimulando a formação de programadores e de uma geração de criadores de tecnologia e não apenas consumidores. A SuperGeeks leciona para todas as idades a ciência da computação e acredita que a programação é essencial para o processo de aprendizagem.



