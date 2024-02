BNDES aprova financiamento de R$ 118,8 milhões para investimentos em inovação do Grupo WEG

Apoio ocorre pela linha BNDES Mais Inovação, que tem custo em taxa referencial (TR) para projetos de inovação e digitalização

Empresa pretende investir em atividades como desenvolvimento de motores elétricos mais eficientes, a partir de suas unidades em Jaraguá do Sul (SC)

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou financiamento de R$ 118,8 milhões para o plano de inovação do Grupo WEG. O projeto contempla investimentos em digitalização e descarbonização, a serem realizadas pela companhia até 2025, incluindo pesquisa de novos materiais e desenvolvimento de motores elétricos.

O plano de inovação da WEG será conduzido por sua equipe de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) localizada em Jaraguá do Sul (SC), contribuindo para reforçar a capacidade inovativa da empresa no país.

Entre as rotas tecnológicas previstas, estão o desenvolvimento de produtos mais eficientes, sustentáveis e digitais, com incorporação de tecnologias 4.0, conectividade entre máquinas e sistemas de monitoramento em tempo real; o desenvolvimento de novos materiais para motores elétricos, visando areduzir perdas de fabricação; e o desenvolvimento de novas topologias de motores elétricos, a exemplo de motores lineares para atender a novas soluções de mobilidade elétrica.

Na avaliação do diretor de Desenvolvimento Produtivo, Inovação e Comércio Exterior do BNDES, José Luis Gordon, “o apoio do BNDES aos investimentos da WEG reforça aspectos essenciais do Plano Mais Produção, em busca de uma indústria mais inovadora e digital, verde, exportadora e produtiva. Essa é uma prioridade do governo do Presidente Lula, com geração de renda e empregos qualificados no país”. Por essas características, Gordon afirma que a iniciativa está totalmente alinhada aos objetivos da Nova Indústria Brasil, política industrial lançada pelo Governo Federal em janeiro. “Com o apoio do BNDES, um parceiro histórico da indústria brasileira, estamos impulsionando não só o nosso compromisso com o avanço tecnológico no Brasil, mas criando soluções que agregarão valor à economia e trarão oportunidades à sociedade como um todo”, aponta o diretor de Finanças e Relações com Investidores da WEG, André Menegueti Salgueiro.

O plano de inovação da WEG será financiado por meio da linha BNDES Mais Inovação, lançada pelo Banco em setembro de 2023, que oferece custo atrelado à taxa referencial (TR) para iniciativas de inovação e digitalização. “Com a criação da linha, o BNDES passou a estar equipado para apoiar de forma consistente a ampliação dos investimentos em inovação no país”, complementa Gordon.

Para além de fortalecer as capacidades de inovação da companhia, o projeto está alinhado a metas de descarbonização assumidas pela WEG. Em 2022, a empresa lançou o Programa WEG de Carbono Neutro, com meta de reduzir em 52% suas emissões de gases de efeito estufa até 2030.