MCom anuncia investimento em conectividade para 3.778 escolas no Piauí

Da assessoria

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, e autoridades federais e estaduais apresentaram, nesta quinta-feira (31), o pacote de investimento do Programa Novo PAC para o Piauí. O estado contará com R$ 56,5 bilhões em investimento de infraestrutura em nove áreas diferentes, inclusive, em inclusão digital e conectividade.

“O PAC é apenas o começo de uma história que já deu certo no Brasil. Esse país vai voltar a crescer, para que todas as pessoas possam melhorar de vida”, afirmou o presidente Lula. Por meio do Ministério das Comunicações (MCom), o eixo de Inclusão Digital e Conectividade do Novo PAC investirá R$ 27,9 bilhões em infraestrutura de telecomunicações em todo o Brasil.

No Piauí, 3.778 escolas públicas de educação básica serão beneficiadas com internet de alta velocidade e com sinal WI-FI em todos os ambientes, possibilitando o uso pedagógico dos conteúdos, aplicativos e jogos didáticos disponíveis na rede. As escolas que ainda não possuem energia elétrica, serão contempladas com geradores fotovoltaicos que transformam a radiação solar em energia elétrica.

“As unidades básicas de saúde, que estão próximas a essas escolas, também serão conectadas. Além de tornar a administração desses equipamentos públicos mais eficiente, vamos permitir a expansão do uso de prontuários eletrônicos e fortalecer o Programa Nacional de Telessaúde, para que pacientes possam se consultar com especialistas que não estão em sua cidade”, explicou o ministro Juscelino Filho.

A tecnologia 4G estará presente em 179 novas localidades e 1.473 km de rodovias federais do estado, e o sinal 5G será implementado em 224 sedes municipais e 40 localidades. A conectividade de altíssima velocidade também chegará em 116 municípios, com a implantação de fibra óptica. Além disso, será construída uma Infovia estadual com 1,3 mil quilômetros de extensão e, por meio do Nordeste Conectado, será construída a Rede Metropolitana de Parnaíba (PI) para conectar todos os equipamentos públicos do município.

A programação de TV, com qualidade digital, chegará aos brasileiros que vivem em 15 municípios do Piauí que ainda não possuem a tecnologia.

NOVO PAC – O Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) é uma ação de investimentos coordenada pelo Governo Federal, em parceria com o setor privado, estados, municípios e movimentos sociais. Serão investidos R$ 1,7 trilhão para acelerar o crescimento econômico e a inclusão social, gerando emprego e renda, e reduzindo desigualdades sociais e regionais.

Os investimentos do programa têm compromisso com a transição ecológica, a neoindustrialização, o crescimento do País e a geração de empregos de forma sustentável. Além da inclusão digital e conectividade, há outros oito eixos de investimento: transporte eficiente e sustentável; infraestrutura social inclusiva; cidades sustentáveis e resilientes; água para todos; transição e segurança energética; inovação para indústria e defesa; educação, ciência e tecnologia; e saúde.