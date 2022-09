Mauro traz reabertura da Santa Casa, modernização do Metropolitano e construção de 6 novos grandes hospitais

Da assessoria do candidato

Programa Eleitoral

O candidato à reeleição ao Governo do Estado, Mauro Mendes (União), mostrou no programa eleitoral desta quarta-feira (31.08) as melhorias que estão fazendo a saúde de Mato Grosso funcionar.

Entre as principais ações, Mauro destacou a reabertura do Hospital Estadual Santa Casa, após 60 dias fechado em 2019, em Cuiabá, a ampliação de modernização do Hospital Metropolitano, em Várzea Grande, e a construção de 6 novos grandes hospitais: Central e Júlio Muller, em Cuiabá, e os regionais de Alta Floresta, Juína, Tangará da Serra e do Araguaia, em Confresa.

Outro destaque foi a abertura do Centro de Triagem Covid-19, que atendeu 240 mil pessoas em dois anos do pico da pandemia, com testes, exames, medicamentos e consultas médicas. Além disso, foram abertos mais de 600 leitos de UTI em todo Estado para atender aos pacientes graves da doença.

“Minha filha pegou covid logo no início. No mesmo dia a médica internou ela, fez todos os exames e foi muito bem acolhida. Falaram que ela estava em hospital particular, mas eu disse ‘não gente, aqui é a Santa Casa, em Cuiabá, Mato Grosso’. Ela nunca comeu tanto igual comeu lá. Até engordou uns quilinhos”, contou a professora Jéssika Dias.

Na gestão Mauro Mendes, foram investidos R$ 8 milhões na reforma e modernização da Santa Casa, com a reabertura definitiva da unidade em julho de 2019. Já o Hospital Metropolitano, recebeu investimentos na ordem de R$ 38 milhões e passou por reforma, ampliação e modernização, sendo referência no tratamento da Covid-19, durante o pico da pandemia.

“Do dia que eu entrei até o dia que eu saí do Metropolitano, o tratamento que tive foi como se tivesse internado em um hospital particular, em um apartamento. O Mauro foi um divisor de águas no Estado de Mato Grosso”, afirmou o comerciante João Leite.

Mauro Mendes também falou da retomada da construção do Hospital Central, cujas obras ficaram paralisadas por 34 anos. Atualmente, o hospital está com 65% da execução concluída e serão investidos R$ 170 milhões até o final das obras. “Esse será o maior e melhor hospital de Mato Grosso”, disse.

Em Cuiabá, também foi retomada a construção do Hospital Universitário Julio Muller, após seis anos paralisada. O investimento é de R$ 207 milhões. Além disso, as obras dos quatro Hospitais Regionais: Alta Floresta, Juína, Tangará da Serra e Confresa já iniciaram.

“Neste nosso mandato, dobramos o número de leitos na saúde pública de Mato Grosso. E nos próximos anos, com a construção de 6 grandes hospitais, vamos novamente dobrar o número de leitos para atender a todos os mato-grossenses. Não tenho dúvida nenhuma que a saúde pública que já está melhorando, vai ficar ainda melhor nos próximos quatro anos”, destacou Mauro Mendes.

O programa ainda mostrou que os Hospitais Regionais de Sinop, Sorriso, Rondonópolis, Colíder, Alta Floresta e Cáceres estão sendo reformados e modernizados. “Você vê que o Mauro tá nessa política por amor a Mato Grosso, porque ele quer ver o Estado melhor”, comentou a dona de casa, dona Morena.