Designer de unhas cuiabana representa MT na maior feira de beleza da América Latina

Por Tatiane Salles

A Beauty Fair é a maior feira de beleza profissional da América Latina, e é responsável por fortalecer negócios de milhões de lojistas, indústrias, distribuidores e exportadores do mundo todo. Uma porta de entrada para empresários que desejam criar conexões de negócios em toda a América.

A 17ª edição da Feira Internacional de Beleza Profissional, acontece nos dias 03 a 06 de setembro de 2022, no Expo Center Norte, em São Paulo.

As rodadas de negócios garantem a aproximação e conexão de expositores e público interessado, e com isso a especialista em unhas de fibra, referência em Mato Grosso, Priscila Guimarães, recebeu o convite através da expositora Vólia Nail, para apresentar sua técnica no palco do evento.

Priscila Guimarães, já formou mais de 2.500 pupilas pelo método Pri Nails. Com mais de 10 certificações Nacionais, é mentora, empresária, jornalista e atua no mercado de alongamento de unhas artificiais há quase 10 anos. Começou a fazer unhas com 13 anos de idade, e reforça que sua maior paixão sempre foi as unhas.

A designer de unhas cuiabana, conta que foi selecionada entre mais de mil profissionais parceiras da marca Vólia, pelo Brasil.

“Foi uma sensação de gratidão, ansiedade e vários outros sentimentos. Eu vejo que são portas se abrindo, a partir do momento que você está junto de uma grande marca que é a Vólia. Estar no palco apresentando a minha técnica, ensinando outras pessoas é muito gratificante, é um reconhecimento indescritível, ainda mais por ser um reconhecimento nacional”, descreveu Priscila.

Quando questionada se visualizava toda essa referência, a empresária fala que nunca imaginou realizar e viver tudo que faz hoje, passou a mudar sua mentalidade sobre a vida, negócios e posicionamento há uns dois anos.

“Eu só queria pagar as contas e comer o que tinha vontade, não tinha essa visão de poder chegar tão longe. Então tudo que eu conquistava já estava grata. Hoje eu consigo enxergar muito além do que os meus olhos podem ver, é um misto de que hoje eu já consigo sonhar mais alto, e vejo meus sonhos sendo realizados. Cada vez mais eu vou projetando meu futuro e atraindo o que eu quero para o futuro”, disse a mentora.

“Todos esses anos me proporcionaram uma imensa bagagem de conhecimentos, técnicas e experiências, mas acredito que só o conhecimento sem a execução não basta! Vale a pena todo o sacrifício, todas as dificuldades que a gente enfrentou no caminho, pois a colheita é certa”, afirma.

Com mais de 85 mil seguidores no instagram @priinailscuiaba, recebe feedbacks todos os dias de pessoas impactadas com o conteúdo gratuito que compartilha. Mudar a vida das pessoas através do que eu passei, é contribuir, acelerar o processo de quem está começando, é sobre abrir o caminho para que outras pessoas enxerguem que é possível e eu sou a prova viva disso! Então valeu a pena!

Hoje eu entendo que o sucesso é a junção de treino, disciplina e persistência. E por isso, é com muito orgulho que estarei no evento representando tudo que vivi, e afirmo que não é sorte, é Deus e minha coragem de ir além.

Conheça mais o trabalho de Pri Nails pelo instagram @priinailscuiaba