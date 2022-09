Crefito9 comemora aprovação do relatório do piso salarial para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais pela CAE

Crefito9

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) aprovou, por unanimidade, terça-feira (30.08), o Projeto de Lei 1.731/2021, do senador Angelo Coronel (PSD-BA) que estabelece um piso salarial nacional para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais.

O atual relator do PL é o senador Romário (PL-RJ), que defendeu de forma contundente a aprovação do relatório. Conforme o texto, os profissionais terão direito a um salário mínimo de R$ 4,8 mil mensais para uma jornada de 30 horas por semana, caso o projeto seja aprovado.

O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 9ª Região de Mato Grosso (Crefito9), comemorou a aprovação e avanço do relatório, que agora segue para análise da Câmara Federal.

“Nós precisamos urgentemente da aprovação deste piso como forma de reconhecer o trabalho do fisioterapeuta e terapeuta ocupacional brasileiro, que exercem um papel primordial na recuperação e qualidade de vida de quem precisa”, disse a presidente do Crefito9, dra Ingridh Farina.

Vale lembrar que a profissão do fisioterapeuta e terapeuta ocupacional é regulamentada desde 1969. São trabalhadores de nível superior, que exercem funções nas rotinas de atendimento de todas as especialidades médicas.

“O piso salarial é uma dívida urgente com uma categoria que se faz a cada dia mais necessária à população. A fisioterapia brasileira é considerada uma das melhores do mundo. Somos referência, além disso, tivemos o maior crescimento no número de publicações científicas, que têm qualidade e servem de referência para trabalhos internacionais. Precisamos deste reconhecimento”, finalizou a presidente do Crefito9.