Mauro Carvalho retorna às atividades empresariais e Fábio Garcia continua à frente da Casa Civil

Previsão era de retorno de Mauro Carvalho, mas ex-secretário irá se dedicar às atividades empresariais

Por Vitor Hugo Batista

O governador Mauro Mendes anunciou nesta sexta-feira (19.01), durante coletiva de imprensa no Palácio Paiaguas, a permanência do deputado Federal Fábio Garcia como secretário-chefe da Casa Civil.

O anúncio ocorreu porque havia uma previsão de retorno do ex-secretário Mauro Carvalho ao cargo neste mês, mas ele decidiu, neste momento, se dedicar às atividades empresariais.

Mauro Carvalho estava no cargo desde 2019 e havia se afastado em julho de 2023 para assumir o lugar do senador Wellington Fagundes, que cumpria licença médica. Desde então, Fábio Garcia assumiu a função de articular a pasta.

O governador relembrou o desempenho de Mauro Carvalho ao longo dos cinco anos que esteve à frente da secretaria e agradeceu sua dedicação ao serviço público.

“Foi um grande orgulho ter o Mauro Carvalho como parceiro nesses cinco anos, nos ajudando nessa trajetória bonita de recuperação do Governo de Mato Grosso, que hoje é um dos estados que mais faz investimentos no país”, afirmou.

Mauro Carvalho agradeceu a oportunidade de contribuir para a recuperação do Estado, que hoje é um dos que mais investem no país.

“Saio do Governo, mas o Governo não sai de mim. Continuarei dando minhas contribuições, opinando, criticando e pensando sempre em boas sugestões para o povo de Mato Grosso. Me sinto muito realizado por ajudar a construir esse Governo sério, que trabalha para o cidadão. Trabalhar pelo povo de Mato Grosso foi minha forma de devolver tudo que esse Estado fez por mim nos 45 anos que vivo aqui”, disse.

O deputado Fábio Garcia ressaltou o legado deixado por Carvalho e a importância de seu trabalho no desenvolvimento do Estado.

“Quero agradecer ao Mauro Carvalho por tudo o que fez e faz. Encontrei um ambiente de harmonia com todos os poderes, fruto de um trabalho que foi liderado pelo Mauro Carvalho junto ao governador. E essa situação foi fundamental para implementarmos tantas políticas públicas positivas para a população. O Mauro Carvalho deixa um grande legado, porque nesses cinco anos foi construído algo que nenhum outro governo conseguiu, com investimentos do tamanho que estamos conseguindo fazer”, destacou.

Secom-MT