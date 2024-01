Entre na nova era da Inteligência Artificial móvel com a linha Samsung Galaxy S24

Projetado para potencializar as experiências cotidianas, desde a comunicação sem barreiras até a criatividade, proporcionando possibilidades ainda mais poderosas, o Galaxy AI transforma a icônica linha S para o futuro

A Samsung Electronics Co., Ltd. anuncia hoje o Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24+ e Galaxy S24, proporcionando novas experiências móveis com o Galaxy AI1. A linha Galaxy S marca o início de uma nova era que mudará para sempre a forma como os dispositivos móveis capacitam as pessoas. A Inteligência Artificial amplifica praticamente todas as experiências na linha Galaxy S24, desde possibilitar comunicação sem barreiras² com traduções inteligentes de texto e chamadas, até maximizar a liberdade criativa com o ProVisual Engine do Galaxy, estabelecendo um novo patamar para busca que transformará a maneira como os donos de dispositivos Galaxy descobrem o mundo ao seu redor.

“A linha Galaxy S24 transforma nossa conexão com o mundo e inaugura a próxima década de inovação móvel”, afirma TM Roh, presidente e chefe de Mobile eXperience Business da Samsung Electronics. “O Galaxy AI é baseado em nosso legado de inovação e profundo entendimento de como as pessoas utilizam seus smartphones. Estamos empolgados para ver como as pessoas ao redor do mundo capacitam suas rotinas e abrem novas possibilidades com o Galaxy AI”, completa.

Torne as Experiências Cotidianas em Experiências Incríveis

O Galaxy AI introduz uma inteligência significativa com o objetivo de aprimorar cada aspecto da vida, especialmente o papel mais fundamental do telefone: a comunicação. Quando você precisa desafiar barreiras linguísticas, o Galaxy S24 torna isso mais fácil do que nunca. Converse com um estudante ou colega do exterior. Faça uma reserva enquanto estiver de férias em outro país. Tudo isso é possível com a Tradução Simultânea2, traduções bidirecionais em tempo real de texto e voz de chamadas telefônicas dentro do aplicativo nativo. Não são necessários aplicativos de terceiros, e a Inteligência Artificial no dispositivo mantém as conversas completamente privadas.

Com o Intérprete, conversas ao vivo podem ser traduzidas instantaneamente em uma visualização de tela dividida, permitindo que pessoas em lados opostos leiam uma transcrição de texto do que a outra pessoa disse. Ele funciona até mesmo sem a rede móvel ou Wi-Fi.

Para mensagens e outros aplicativos, o Chat Inteligente pode ajudar a aprimorar os tons da conversa para garantir que a comunicação soe como foi pretendido: como uma mensagem educada para um colega de trabalho ou uma frase curta e envolvente para uma legenda em redes sociais3. A Inteligência Artificial integrada ao teclado da Samsung também pode traduzir mensagens, e-mails e mais em tempo real em 13 idiomas4. No carro, o Android Auto5 resumirá automaticamente mensagens recebidas e sugerirá respostas e ações relevantes, como enviar sua estimativa de chegada a alguém, para que você possa permanecer conectado enquanto se mantém focado na estrada.

A organização também recebe um grande reforço com as Notas Inteligentes6 no Samsung Notes, que oferece resumos gerados por Inteligência Artificial, criação de modelos que otimizam as anotações com formatos pré-definidos e criação de capas para facilitar a identificação das notas com uma breve prévia. Para gravações de voz, mesmo quando há múltiplos falantes, o Assistente de Transcrição7 utiliza Inteligência Artificial e tecnologia de fala para texto para transcrever, resumir e até mesmo traduzir as gravações.

A comunicação não é a única maneira que o Galaxy S24 leva os benefícios fundamentais do telefone para o futuro. A busca online transformou quase todos os aspectos da vida. O Galaxy S24 representa um avanço na história da busca como o primeiro smartphone a estrear a intuitiva busca por gestos Circule para Pesquisar8 no Google. Para oferecer aos usuários Galaxy uma incrível nova ferramenta, o Galaxy recorreu ao Google, o líder mundial em buscas, e abriu novas formas de pesquisar com um simples gesto. Após segurar o botão inicial, você pode circular, destacar, rabiscar ou tocar em qualquer parte na tela do Galaxy S24 para ver resultados de pesquisa úteis e de alta qualidade. Ao ver um monumento ao fundo da postagem na rede social de seu amigo, ou um fato divertido e surpreendente no YouTube Shorts, você pode rapidamente fazer uma pesquisa para saber mais – sem ter que sair do aplicativo em que está. Dependendo da localização do usuário, para certas pesquisas, você poderá ver resumos gerados por Inteligência Artificial que fornecem informações úteis e contexto reunidos de toda a web, e fazer perguntas mais complexas e com nuances. É tão fácil. E tão incrível.

Liberte a criatividade para descobrir o mundo de novas formas

O ProVisual Engine9 da linha Galaxy S24 é uma abrangente suíte de ferramentas alimentadas por IA que transformam as habilidades de captura de imagem e maximizam a liberdade criativa em cada etapa, desde a configuração da foto até o compartilhamento nas redes sociais. Adeus às imagens tremidas e pixeladas tiradas de longe. O Sistema Quad Tele do Galaxy S24 Ultra, com uma nova lente de zoom óptico de 5x, trabalha com o sensor de 50MP para proporcionar desempenho de qualidade óptica em níveis de zoom de 2x, 3x, 5x e 10x10 graças ao Sensor de Pixel Adaptativo. As imagens também apresentam resultados cristalinos a 100x com o zoom digital aprimorado.

Com os recursos de Nightography11 aprimorados, fotos e vídeos capturados com o Space Zoom do Galaxy S24 são brilhantes em quaisquer condições, mesmo quando ampliados. Capture mais luz em condições de pouca luminosidade com o tamanho de pixel maior do Galaxy S24 Ultra, agora 1,4 μm, o que é 60% maior12 em comparação com o modelo anterior. O desfoque é reduzido no Galaxy S24 Ultra com ângulos mais amplos do estabilizador óptico de imagem (OIS) e uma compensação aprimorada para tremores na mão. Ao gravar vídeos, tanto as câmeras frontal quanto traseira estão equipadas com um Bloqueio Dedicado de ISP para redução de ruído, e o Galaxy S24 analisa informações giroscópicas para distinguir entre os movimentos do cinegrafista e do objeto. Isso permite uma remoção de ruído mais eficaz e vídeos nítidos no escuro, mesmo a longa distância.

Após capturar fotos incríveis, as inovadoras ferramentas de edição do Galaxy AI possibilitam realizar edições simples, como apagar, recompor e remasterizar fotos. Para otimizações mais fáceis e eficientes, a Sugestão de Edição13 utiliza o Galaxy AI para sugerir ajustes perfeitamente adequados para cada foto. E para dar às pessoas ainda mais controle criativo e liberdade, a Edição Generativa14 pode preencher partes do fundo de uma imagem com a Inteligência Artificial generativa. Quando uma imagem está inclinada, a Inteligência Artificial preencherá as bordas. Quando um objeto precisa ser levemente movido para a posição perfeita, a Inteligência Artificial permite que as pessoas ajustem a posição do objeto e gere um fundo perfeitamente integrado em seu local original. Sempre que o Galaxy S24 utiliza a Inteligência Artificial generativa para aprimorar uma imagem, uma marca d’água aparecerá na imagem e nos metadados. E se um vídeo cheio de ação precisar ser desacelerado, o novo Câmera Lenta Instantânea pode gerar quadros adicionais com base nos movimentos para suavizar momentos cheios de ação para um resultado mais detalhado.

Para garantir que cada imagem impressione em todas as etapas, o Super HDR revela prévias vívidas antes mesmo do obturador ser pressionado. E, enquanto capturar memórias é uma característica essencial do smartphone, compartilhar essas memórias com o mundo também é igualmente significativo. Agora, aplicativos sociais de terceiros aproveitam ao máximo o sistema de câmera impulsionado pela Galaxy AI. As características premium da câmera da linha Galaxy S agora se integram diretamente a aplicativos móveis em HDR para aprimorar o compartilhamento em redes sociais15. Quando chega a hora de encontrar uma imagem na Galeria ou no feed e reels do Instagram, as fotos também são exibidas em Super HDR para uma visualização mais vívida de brilho, cor e contraste, analisando as seções destacadas das imagens.

A experiência Galaxy mais inteligente até então, impulsionada pelo desempenho premium

À medida que a IA se torna uma parte mais proeminente da rotina, o desempenho deve se destacar para atender às demandas. Jogos. Gravação e edição de vídeos pesados. Alternância entre cinco aplicativos enquanto planeja uma viagem. Seja qual for a tarefa, o Galaxy S24 proporciona uma experiência incrível graças às melhorias em seu chipset16, tela e muito mais. Cada Galaxy S24 Ultra é equipado com a Plataforma Móvel Snapdragon® 8 Gen 3 for Galaxy17. Otimizado especialmente para os usuários Galaxy, este chipset proporciona uma notável melhoria na unidade de processamento neural (NPU) para um desempenho de Inteligência Artificial incrivelmente eficiente. Em todos os três modelos do Galaxy S24, as taxas de atualização adaptativas de 1 a 120 Hz também melhoram a eficiência de desempenho.

Os jogos no Galaxy ficam mais potentes18 graças às melhorias em hardware e software. O Galaxy S24 Ultra conta com um sistema de controle térmico otimizado, apresentando uma câmara de vapor com capacidade 1,9 vez maior19, melhorando a temperatura da superfície do dispositivo e maximizando o desempenho. O Ray Tracing possibilita visuais realistas com efeitos de sombra e reflexo superiores. E, por meio da colaboração com parceiros de jogos líderes da indústria, o Galaxy S24 permite que as pessoas desfrutem de jogos móveis globais populares de maneira otimizada.

As imagens são mais vivas e cativantes na tela mais brilhante já vista em um Galaxy20. O Galaxy S24 atinge um pico de brilho de 2.600 nits e proporciona uma visibilidade externa aprimorada com o Vision Booster.

Na tela, o Corning® Gorilla® Armor21 no Galaxy S24 Ultra é oticamente aprimorado e demonstra durabilidade superior a danos causados por arranhões do dia a dia. Resultando em uma redução significativa em até 75% dos reflexos em uma ampla variedade de condições de iluminação, assegurando uma experiência de visualização suave e confortável.

Em toda a linha Galaxy S24, melhorias no design com bordas mais finas e uniformes facilitam a imersão em qualquer experiência visual, e possibilitam tamanhos de tela maiores nos displays de 6,7 polegadas do Galaxy S24+ e de 6,2 polegadas do Galaxy S24, mantendo as mesmas especificações de tamanho22. O Galaxy S24 Ultra possui um display de 6,8 polegadas mais plano, otimizado não apenas para visualização, mas também para produtividade. Além disso, o Galaxy S24+ agora suporta o mesmo nível de resolução QHD+ encontrado no Galaxy S24 Ultra.

Segurança e privacidade aprimoradas empoderam a escolha e a confiança das pessoas

Protegido pelo Samsung Knox, a plataforma de segurança em múltiplas camadas de categoria militar do Galaxy, o Galaxy S24 protege informações críticas e defende contra vulnerabilidades com hardware seguro de ponta a ponta, detecção de ameaças em tempo real e proteção colaborativa.

O compromisso duradouro da Samsung em oferecer às pessoas escolha e controle sobre seus dispositivos continua na era da Inteligência Artificial. Os donos do Galaxy S24 têm controle total do quanto desejam permitir que seus dados aprimorem as experiências de Inteligência Artificial, por meio das configurações de Inteligência Avançada, que podem desativar o processamento online de dados para recursos de IA23.

A visão de um futuro seguro conectado e sem senhas do Knox Matrix24 também é aprimorado com as chaves de acesso. As chaves de acesso possibilitam acesso conveniente e seguro a websites e aplicativos registrados de uma pessoas em todos os seus dispositivos confiáveis por meio de credenciais digitais, ajudando a proteger contra ataques de phishing. A Proteção Avançada de Dados oferece criptografia de ponta a ponta quando as pessoas fazem backup, sincronizam ou restauram seus dados com o Samsung Cloud, permitindo que os donos do Galaxy S24 se conectem a outros dispositivos, mantendo-se sincronizados e seguros. Isso garante que os dados só possam ser criptografados ou descriptografados nos dispositivos da pessoa, o que significa que ninguém pode visualizá-los, mesmo que um servidor seja comprometido ou detalhes da conta sejam roubados. E se o acesso a um dispositivo confiável for perdido, um código de recuperação pode ajudar a evitar a perda de dados. O Galaxy S24 também é protegido com a extensa lista de recursos de segurança e privacidade da Samsung, incluindo o Knox Vault, Painel de Segurança e Privacidade, Auto Blocker, Wi-Fi Seguro, Compartilhamento Privado, Modo de Manutenção e mais.

A Próxima fase da jornada ambiental da Samsung

Estabelecer uma nova categoria de experiências móveis também significa repensar como a tecnologia Galaxy é projetada e embalada para fazer mais com menos, tanto para as pessoas quanto para o planeta. O Galaxy S24 continua a aumentar a variedade de materiais reciclados em dispositivos Galaxy, aplicando plásticos, vidro e alumínio reciclados em componentes internos e externos25. Ele leva esses esforços um passo adiante. Pela primeira vez, o Galaxy S24 apresenta componentes feitos com cobalto e metais de terras raras reciclados26. No Galaxy S24 Ultra, um mínimo de 50% de cobalto reciclado foi utilizado na bateria27, e metais de terras raras 100% reciclados foram incorporados aos alto-falantes28.

O Galaxy S24 também é o primeiro da linha Galaxy S a ser projetado com aço reciclado e poliuretano termoplástico (TPU). O Galaxy S24 Ultra apresenta no mínimo 40% de aço reciclado nos alto-falantes29 e inclui no mínimo 10% de TPU reciclado pré-consumo nas teclas laterais e de volume. Além disso, cada Galaxy S24 é embalado em uma caixa feita com material de papel 100% reciclado.

Os modelos premium mais recentes seguem o compromisso da Samsung em estender o ciclo de vida do produto, oferecendo sete gerações de atualizações de sistema operacional e sete anos de atualizações de segurança para ajudar as pessoas a experimentarem de forma confiável o desempenho otimizado de seus dispositivos Galaxy por um período ainda mais longo30. Por fim, o Galaxy S24 possui a certificação UL ECOLOGO®31 e sua pegada de carbono foi medida e verificada pela The Carbon Trust32.

O Galaxy S24 é uma demonstração de progresso em relação ao roteiro ambiental da Samsung MX. A Samsung permanece firme em cumprir seu conjunto de metas a serem alcançadas até o final de 202533. No final de 2022, a Samsung alcançou a primeira dessas metas ao incorporar materiais reciclados em todos os produtos móveis, desde smartphones e tablets Galaxy até PCs e dispositivos vestíveis. Hoje, a empresa está estabelecendo uma nova meta de materiais reciclados. Até 2030, a Samsung incorporará pelo menos um material reciclado em cada módulo34 de todos os produtos móveis.

Tecnologia precisa e elegância em cada detalhe

O Galaxy S24 Ultra é o primeiro smartphone Galaxy a apresentar uma estrutura de titânio35, aprimorando a durabilidade e a longevidade do dispositivo. O corpo significativamente36 mais fino do Galaxy S24 Ultra proporciona uma experiência mais confortável em movimento, com uma pegada mais confortável. No Galaxy S24+ e no Galaxy S24, um design simplificado atende a um padrão estético mais refinado, com uma conexão perfeita entre a tampa traseira do dispositivo e a moldura lateral. A linha Galaxy S24 vem em tons de cores inspirados em minerais terrestres. No Galaxy S24 Ultra, as cores37 incluem: Titânio Cinza, Titânio Preto, Titânio Violeta e Titânio Creme. No Galaxy S24+ e no Galaxy S24, as cores incluem: Preto, Cinza, Violeta e Creme. Todos os três modelos terão cores adicionais disponíveis apenas online.

Disponibilidade

A nova linha Galaxy S24 com Galaxy AI está disponível para venda no Brasil a partir desta quarta-feira (17) e a entrega inicia a partir do dia 24 de janeiro. O Galaxy S24 e S24+ está disponível nas cores Preto, Cinza, Violeta, Creme, com as cores Azul, Verde e Laranja disponíveis exclusivamente na Loja Online Samsung.

O Galaxy S24 Ultra está disponível nas cores Titânio Preto, Titânio Cinza, Titânio Violeta, Titânio Creme, com as cores Titânio Azul, Titânio Verde e Titânio Laranja disponíveis exclusivamente na Loja Online Samsung.

Confira abaixo o preço sugerido da linha Galaxy S24:

Modelo Armazenamento Preço Cores Galaxy S24 128 GB R$ 5.999 Preto, Cinza, Violeta, Creme 256 GB R$ 6.499 Galaxy S24+ 256 GB R$ 6.999 512 GB R$ 7.999 Galaxy S24 Ultra 256 GB R$ 9.999 Titânio Preto, Titânio Cinza, Titânio Violeta, Titânio Creme 512 GB R$ 10.999 1 TB R$ 12.999

Ação especial de lançamento

A Samsung prepara uma ação especial de lançamento38 para as pessoas que adquirirem os novos smartphones da linha Galaxy S24 com Galaxy AI de 17 de janeiro a até o dia 11 de fevereiro de 2024.

Funciona da seguinte forma: ao comprar um Galaxy S24 com 128 GB de armazenamento interno, você recebe um upgrade para o modelo de 256 GB de armazenamento. Compre um Galaxy S24+ ou um Galaxy S24 Ultra de 256GB e receba um upgrade para o modelo de 512 GB de armazenamento.

Saiba mais sobre o Galaxy S24 Ultra clicando aqui.

Especificações

Galaxy S24 Ultra Tela QHD+ de 6,8 polegadas* Tela AMOLED Dinâmico 2X Taxa de atualização Super Smooth de 120Hz (1~120Hz) Vision booster * Medido na diagonal, o tamanho da tela do Galaxy S24 Ultra é de 6,8 polegadas no retângulo completo e 6,8 polegadas considerando os cantos arredondados; a área visível real é menor devido aos cantos arredondados e ao orifício da câmera. Dimensões & Peso 79 X 162.3 X 8.6mm, 232g *O peso do dispositivo pode variar de acordo com o mercado. Câmera Câmera ultra wide de 12 MP F2.2, FOV 120˚ Câmera principal de 200MP OIS F1.7, FOV 85˚ Câmera teleobjetiva de 50MP Zoom óptico 5x, OIS F3.4, FOV 22˚ Câmera teleobjetiva de 10MP Zoom óptico 3x, OIS F2.4, FOV 36˚ Câmera frontal de 12MP F2.2, FOV 80˚ Memória & Armazenamento 12 GB + 1 TB 12 + 512 GB 12 + 256 GB *As opções de armazenamento e a disponibilidade podem variar de acordo com a operadora, país ou região. A memória disponível ao usuário é menor que a memória total, devido ao armazenamento do sistema operacional e do software utilizado para operar os recursos do dispositivo. A memória real disponível ao usuário pode ser consultada na página de apresentação do produto no site da Samsung. Bateria 5.000mAh *Valor típico testado sob condições de laboratório de terceiros. O valor típico é o valor médio estimado considerando o desvio na capacidade da bateria entre as amostras de bateria testadas de acordo com o padrão IEC 61960. A capacidade nominal (mínima) é de 4.855 mAh. A duração real da bateria pode variar dependendo do ambiente de rede, padrões de uso e outros fatores. Carga* Carregamento com fio*: Até 65% de carga em cerca de 30 minutos com adaptador de 45 W** e cabo USB-C de 5A*** Carregamento rápido sem fio 2.0**** PowerShare sem fio***** * Carregamento com fio compatível com PC. **Adaptador de energia de 45 W vendido separadamente. Recomenda-se o uso do adaptador de alimentação de 45 W original da Samsung e do cabo de dados. *** Resultados de testes de laboratório internos da Samsung, conduzidos com adaptador de viagem de 45 W conectado à nova versão pré-lançada do Galaxy S24 Ultra quando o dispositivo tinha 0% de energia restante, com todos os serviços, recursos e tela desligados. A velocidade real de carregamento pode variar dependendo do uso real, condições de carregamento e outros fatores. ****Carregamento sem fio compatível com WPC. *****Limitado a smartphones Samsung ou de outras marcas com carregamento sem fio Qi, como Galaxy S24 Ultra, S24+, S24, S23 Ultra, S23+, S23, Z Fold4, Z Flip4, linha S22, Z Fold3 5G, Z Flip3 5G, S21 FE 5G, S21 linha, Z Fold2, linha Note20, linha S20, Z Flip, Note10, Note10+, S10e, S10, S10+, Fold, S9, S9+, S8, S8+, S8 Active, S7, S7 edge, S7 Active, S6, S6 edge, S6 Active, S6 edge+, Note9, Note8, Note FE e Note5. Disponível apenas com alguns wearables Samsung Galaxy, como Galaxy Buds FE, Galaxy Buds2 Pro, Buds2, Buds Pro, Buds Live, Watch6, Watch6 Classic, Watch5, Watch5 Pro, Watch4, Watch4 Classic, Watch3, Watch Active2, Watch Active, Gear Sport, Gear S3, Galaxy Watch e Galaxy Buds. Se o nível de bateria for menor que 30%, o Wireless PowerShare não funcionará. Pode não funcionar com determinados acessórios, capas, dispositivos de outras marcas ou alguns wearables da Samsung. Durante o PowerShare, a recepção de chamadas ou serviços de dados podem ser afetadas, dependendo do seu ambiente de rede. OS Android 14 One UI 6.1 Rede e conectividade 5G*, LTE**, Wi-Fi 7***, Wi-Fi Direct Bluetooth® v 5.3 *Requer conexão de rede 5G ideal, disponível em mercados selecionados. Verifique com sua operadora a disponibilidade e os detalhes. As velocidades de download e streaming variam com base no provedor de conteúdo, conexão do servidor e outros fatores. **A disponibilidade do modelo LTE varia de acordo com o mercado e a operadora. A velocidade real pode variar dependendo do mercado, operadora e ambiente do usuário. ***A disponibilidade da rede Wi-Fi 7 pode variar de acordo com o mercado, provedor de rede e ambiente do usuário. Requer conexão ideal e um roteador Wi-Fi 7. Resistência à água IP68 * Classificação IP68: Com base em condições de teste de laboratório para submersão em até 1,5 metros de água doce por até 30 minutos. Enxaguar os resíduos/secar depois de molhado. Não recomendado o uso na praia ou piscina. A resistência à água e poeira da S Pen não é permanente e pode diminuir com o tempo por conta do desgaste natural.

Galaxy S24 and Galaxy S24+ Galaxy S24 Galaxy S24+ Display FHD+* de 6,2 polegadas QHD+ de 6,7 polegadas* Tela AMOLED Dinâmico 2X Taxa de atualização Super Smooth de 120Hz (1~120Hz) Vision booster *Medido na diagonal, o tamanho da tela do Galaxy S24 é de 6,2 polegadas no retângulo completo e 6,0 polegadas considerando os cantos arredondados, o tamanho da tela do Galaxy S24+ é de 6,7 polegadas no retângulo completo e 6,5 polegadas considerando os cantos arredondados; a área visível real é menor devido aos cantos arredondados e ao orifício da câmera. Dimensões e peso 70,6 x 147 x 7,6mm, 167g 75,9 x 158,5 x 7,7mm, 196g *O peso do dispositivo pode variar de acordo com o mercado. Câmera Câmera ultra wide de 12 MP F2.2, FOV 120˚ Câmera principal de 50MP OIS F1.8, FOV 85˚ Câmera teleobjetiva de 10MP Zoom óptico 3x, F2.4, FOV 36˚ Câmera frontal de 12MP F2.2, FOV 80˚ Memória e Armazenamento 8 + 512 GB 8 + 256 GB 8 + 128 GB 12 + 512 GB 12 + 256 GB *As opções de armazenamento e a disponibilidade podem variar de acordo com a operadora, país ou região.A memória disponível ao usuário é menor que a memória total, devido ao armazenamento do sistema operacional e do software utilizado para operar os recursos do dispositivo. A memória real disponível ao usuário pode ser consultada na página de apresentação do produto no site da Samsung . Bateria 4.000mAh 4.900mAh * Valor típico testado sob condições de laboratório terceirizado. O valor típico é o valor médio estimado considerando o desvio na capacidade da bateria entre as amostras de bateria testadas de acordo com o padrão IEC 61960. A capacidade nominal (mínima) é de 3.880 mAh para o Galaxy S24 e 4.755 mAh para o Galaxy S24+. A duração real da bateria pode variar dependendo do ambiente de rede, padrões de uso e outros fatores. Carga Carregamento com fio*: Até 50% de carga em cerca de 30 minutos com adaptador de 25W** e cabo USB-C de 3A*** Carregamento rápido sem fio 2.0**** PowerShare sem fio***** Carregamento com fio*: Até 65% de carga em cerca de 30 minutos com adaptador de 45 W** e cabo USB-C de 5A*** Carregamento rápido sem fio 2.0**** PowerShare sem fio***** * Carregamento com fio compatível com PC. **Adaptador de energia e cabo de dados vendidos separadamente. Recomenda-se usar o adaptador de energia Samsung 45W original e o cabo de dados para o Galaxy S24+ e o adaptador Samsung 25W original e o cabo de dados recomendados para o Galaxy S24. *** Resultados de testes de laboratório internos da Samsung, conduzidos com adaptador de viagem de 25W conectado à nova versão pré-lançada do Galaxy S24 e adaptador de viagem de 45W conectado à nova versão pré-lançada do Galaxy S24+ quando o dispositivo tinha 0% de energia restante, com todos os serviços, recursos e tela desligados. A velocidade real de carregamento pode variar dependendo do uso real, condições de carregamento e outros fatores. ****Carregamento sem fio compatível com WPC. *****Limitado a smartphones Samsung ou de outras marcas com carregamento sem fio Qi, como Galaxy S24 Ultra, S24+, S24, S23 Ultra, S23+, S23, Z Fold4, Z Flip4, linha S22, Z Fold3 5G, Z Flip3 5G, S21 FE 5G, S21 linha, Z Fold2, linha Note20, linha S20, Z Flip, Note10, Note10+, S10e, S10, S10+, Fold, S9, S9+, S8, S8+, S8 Active, S7, S7 edge, S7 Active, S6, S6 edge, S6 Active, S6 edge+, Note9, Note8, Note FE e Note5. Disponível apenas com alguns wearables Samsung Galaxy, como Galaxy Buds FE, Galaxy Buds2 Pro, Buds2, Buds Pro, Buds Live, Watch6, Watch6 Classic, Watch5, Watch5 Pro, Watch4, Watch4 Classic, Watch3, Watch Active2, Watch Active, Gear Sport, Gear S3, Galaxy Watch e Galaxy Buds. Se o nível de bateria for menor que 30%, o Wireless PowerShare não funcionará. Pode não funcionar com determinados acessórios, capas, dispositivos de outras marcas ou alguns wearables da Samsung. Durante o PowerShare, a recepção de chamadas ou serviços de dados podem ser afetadas, dependendo do seu ambiente de rede. OS Android 14 One UI 6.1 Rede e conectividade 5G*, LTE**, Wi-Fi 6E***, Wi-Fi Direct Bluetooth® v 5.3 *Os serviços 5G são suportados apenas em locais habilitados para rede 5G. Requer conexão 5G ideal. A velocidade real pode variar dependendo do mercado, operadora e ambiente do usuário. **A disponibilidade do modelo LTE varia de acordo com o mercado e a operadora. ***A disponibilidade da rede Wi-Fi 6E pode variar de acordo com o mercado, provedor de rede e ambiente do usuário. Requer conexão ideal e um roteador Wi-Fi 6E. Resistência à água IP68 * Classificação IP68: Com base em condições de teste de laboratório para submersão em até 1,5 metros de água doce por até 30 minutos. Enxaguar os resíduos/secar depois de molhado. Não recomendado o uso na praia ou piscina. A resistência à água e poeira da S Pen não é permanente e pode diminuir com o tempo por conta do desgaste natural.

1 Galaxy AI é a inteligência artificial da Samsung. A Samsung não faz promessas ou garantias quanto à precisão, completude ou confiabilidade das saídas fornecidas pelas funcionalidades de IA. O login na conta Samsung pode ser necessário para usar determinadas funcionalidades de IA da Samsung.

2 Tradução Simultânea requer uma conexão de rede e login na conta Samsung. A Tradução Simultânea está disponível apenas no aplicativo Samsung Phone pré-instalado. Certos idiomas podem exigir o download de pacotes de idiomas. A disponibilidade do serviço pode variar conforme o idioma. A precisão dos resultados não é garantida.

3 A funcionalidade de sugestão de tom no Chat Inteligente requer uma conexão de rede e login na conta Samsung. É necessário atender aos requisitos de comprimento para ativar a funcionalidade. A disponibilidade do serviço pode variar conforme o idioma. A precisão dos resultados não é garantida.

4 A funcionalidade de tradução no Chat Inteligente pode exigir login na conta Samsung. Alguns aplicativos de bate-papo podem não oferecer suporte a essa funcionalidade. Certos idiomas podem exigir o download de pacotes de idiomas. A disponibilidade do serviço pode variar conforme o idioma. Esta funcionalidade é ativada quando um idioma traduzível é detectado. A precisão dos resultados não é garantida.

5 As novas funcionalidades do Android Auto serão suportadas com a atualização de software MR.

6 As Anotações Inteligentes requerem uma conexão de rede e login na conta Samsung. Existe um limite de caracteres. A disponibilidade do serviço pode variar conforme o idioma. A precisão dos resultados não é garantida.

7 O Assistente de Transcrição requer uma conexão de rede e login na conta Samsung. O Assistente de Transcrição está disponível apenas no aplicativo Samsung Gravador de Voz pré-instalado ou em arquivos gravados usando o aplicativo Samsung Telefone pré-instalado. A funcionalidade de gravação de voz no aplicativo Samsung Telefone pré-instalado pode não ser suportada em alguns países. Os arquivos de áudio devem ter menos de 3 horas de duração para serem processados. A funcionalidade de resumo no Assistente de Transcrição pode ser ativada quando um certo número de caracteres é alcançado. A disponibilidade do serviço pode variar conforme o idioma. A precisão dos resultados não é garantida.

8 Sequências encurtadas e simuladas. Resultados para fins ilustrativos apenas. Os resultados podem variar dependendo das correspondências visuais. Requer conexão com a internet. Os usuários podem precisar atualizar o Android para a versão mais recente. A funcionalidade do produto pode depender das configurações do seu aplicativo e dispositivo. Algumas funções podem não ser compatíveis com determinados aplicativos. A disponibilidade do serviço varia conforme o país e o idioma. A precisão dos resultados não é garantida.

9 O AI Zoom é aplicado a distâncias entre comprimentos de zoom digital. A precisão dos resultados não é garantida.

10 O zoom de 3x e 5x é habilitado por lentes ópticas físicas. O zoom de 2x e 10x combina lentes físicas com aprimoramentos de IA para qualidade de imagem equivalente à óptica. Ampliar mais do que 10x pode causar a deterioração de algumas imagens

11 A qualidade da imagem utilizando o recurso Nightography pode variar conforme condições de disparo, incluindo múltiplos objetos, condições de baixa luminosidade, falta de foco ou objetos em movimento.

12 Comparado ao Galaxy S23 Ultra.

13 A Sugestão de Edição é compatível com os formatos JPG, PNG, GIF e MP4. Os resultados e a qualidade da edição podem variar dependendo das condições da fotografia. A precisão dos resultados não é garantida.

14 A Edição Generativa requer uma conexão de rede e login na conta Samsung. Editar com a Edição Generativa resulta em uma foto redimensionada de até 12MP. Uma marca d’água visível é sobreposta à saída da imagem ao salvar, a fim de indicar que a imagem foi gerada por IA. A precisão e confiabilidade da saída gerada não são garantidas.

15 Alguns aplicativos de redes sociais podem não oferecer suporte ao Super HDR. A precisão dos resultados não é garantida.

16 Melhorias de desempenho do processador (AP) exibidas em comparação com o chipset da geração anterior. O desempenho real dependerá do ambiente do usuário, condições e do software e aplicativos pré-instalados.

17 Produtos com a marca Snapdragon são produtos da Qualcomm Technologies, Inc. e/ou suas subsidiárias.

18 Comparado ao Galaxy 23 Ultra.

19 Comparado o Galaxy S24 Ultra com o Galaxy S23 Ultra.

20 A Tela Dinâmica AMOLED 2X no Galaxy S24 Ultra recebeu uma certificação da VDE Alemanha para 100% de Volume de Cor para Dispositivos Móveis na gama de cores DCI-P3, o que significa que suas imagens não ficarão desbotadas e você obterá cores incrivelmente vivas, independentemente dos diferentes níveis de brilho. O display pode atingir um brilho máximo de até 2.600 nits, melhorando o contraste entre os aspectos escuros e claros do conteúdo digital para uma qualidade de imagem mais brilhante, com uma proporção de contraste de 5.000.000:1 para tornar sua experiência móvel mais imersiva.

21 O Corning® Gorilla® Armor está incorporado ao display frontal do Galaxy S24 Ultra. Foi testado quanto a arranhões em comparação com um vidro de cobertura aluminossilicato concorrente e testado quanto a reflexos em comparação com um vidro comum.

22 Comparado com o Galaxy S23+ e o Galaxy S23, respectivamente. O tamanho do display e do dispositivo de cada modelo é o seguinte: Galaxy S23+ (6,6 polegadas, 76,2 x 157,8 x 7,6 mm), Galaxy S24+ (6,7 polegadas, 75,9 x 158,5 x 7,7 mm), Galaxy S23 (6,1 polegadas, 70,9 x 146,3 x 7,6 mm), Galaxy S24 (6,2 polegadas, 70,6 x 147 x 7,6 mm).

23 É necessário fazer login na conta da Samsung. As configurações avançadas de inteligência que impedem o acesso ao servidor limitarão a funcionalidade de algumas características de IA. Independentemente do acesso ao servidor, a Samsung não armazena dados de entrada ou saída do usuário.

24 A Knox Matrix é suportada em smartphones e tablets Galaxy com One UI 6 ou superior. A disponibilidade pode variar conforme o país ou região.

25 O Galaxy S24 Ultra apresenta materiais reciclados no Módulo de Alto-falante Superior, Módulo de Alto-falante Inferior, Frente da Capa, Tampa Interna da S Pen, Suporte do Botão da S Pen, Tecla Lateral, Tecla de Volume, Bandeja SIM, Decoração da Câmera, Tela Frontal, Vidro Traseiro e Bateria.

26 Neodímio.

27 As baterias do Galaxy S24 Ultra e Galaxy S24+ incluem um mínimo de 50% de cobalto reciclado pré e pós-consumo. A bateria do Galaxy S24 inclui um mínimo de 10% de cobalto reciclado pré e pós-consumo.

28 Os alto-falantes da série Galaxy S24 incluem 100% de neodímio reciclado pré e pós-consumo.

29 Os alto-falantes da série Galaxy S24 incluem um mínimo de 40% de aço reciclado pré e pós-consumo.

30 A disponibilidade e o cronograma de atualizações do sistema operacional Android e de atualizações de segurança podem variar conforme o modelo do dispositivo e o mercado.

31 Produtos e serviços certificados pela UL ECOLOGO® são verificados quanto ao impacto ambiental reduzido com base em critérios de desempenho ambiental ao longo de seu ciclo de vida, incluindo redução de energia, materiais, saúde, meio ambiente, fabricação e operações. A linha Galaxy S24 atendeu ao padrão UL 110, que é o Padrão Ambiental UL para Sustentabilidade de Telefones Móveis.

32 A Carbon Trust mediu e verificou a pegada de carbono do berço ao túmulo da série Galaxy S24, incluindo fabricação, distribuição, uso e disposição final. Isso foi verificado conforme o PAS2050, um padrão internacionalmente reconhecido.

33 Em 2021, a divisão de negócios da Samsung MX anunciou um conjunto de quatro metas em seus produtos e negócios a serem alcançadas até o final de 2025. As metas incluem o desenvolvimento e a incorporação de materiais reciclados em todos os novos produtos móveis, a eliminação de plásticos de uso único nas embalagens de dispositivos móveis, a redução do consumo de energia em espera de todos os carregadores de smartphones para zero e a obtenção de zero resíduos para aterros sanitários em operações globais.

34 A Samsung define um módulo de um smartphone como a Antena, Bateria, Câmera, Display, Componentes Mecânicos, Motor, PBA/FPCB, Alto-falante, Módulo de Carregamento Sem Fio e Embalagem.

35 A estrutura de titânio não inclui os botões de volume e laterais.

36 Comparado ao Galaxy S23 Ultra.

37 As cores podem variar conforme o mercado e a operadora.

38 Promoção válida de 17/1/2024 a 11/2/2024. Compre 1 (um) Galaxy S24 de 128GB e receba um upgrade para o modelo de 256GB. Compre 1 (um) Galaxy S24+ ou 1 (um) Galaxy S24 Ultra de 256GB e receba um upgrade para o modelo escolhido de 512GB. Válida na Loja Online Samsung, nas Lojas Físicas Samsung e nos canais participantes, consulte o regulamento.

Sobre a Samsung Electronics Co. Ltd.

A Samsung inspira o mundo e molda o futuro com ideias e tecnologias transformadoras. A empresa está redefinindo o mundo de televisores, smartphones, dispositivos portáteis, tablets, equipamentos digitais, sistemas de rede, memória, sistema LSI, soluções de semicondutores e LED e a proporcionar uma experiência conectada fluida por meio de seu ecossistema SmartThings e pela colaboração aberta com parceiros. Para saber as últimas notícias, visite a Samsung Newsroom em Link.

