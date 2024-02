E-Wolf lista os cuidados essenciais para instalar pontos de recarga de veículos elétricos

Segurança e qualidade no carregamento devem ser prioridade do condutor, que pode optar por investir em infraestrutura em casa ou no condomínio

Por Jéssica Vieira

A E-Wolf, empresa que oferece soluções completas para eletromobilidade, desde instalação, projetos, estações de recarga, eletropostos, carregadores para veículos elétricos e softwares, lista sete dicas fundamentais para a instalação de pontos de recarga de veículos elétricos, em casa ou condomínios residenciais. A empresa é líder no atendimento de frotas e parceira oficial da BYD, fabricante chinesa de veículos elétricos e híbridos, e da Wallbox, empresa global de carregadores de última geração.

De acordo com Thiago Castilha, diretor da E-Wolf, “Mesmo com o aumento de impostos, o mercado deve crescer de forma exponencial em 2024, principalmente pela oferta de empresas chinesas e outros players do mercado. A expectativa é que o consumidor tenha como opção veículos abaixo da faixa de R$100 mil, sendo fundamental ao público levar em consideração o carregamento adequado e instalação com as proteções adequadas de segurança e atendendo as exigências das montadoras dos veículos”, diz.

Confira as dicas:

Segurança e qualidade do carregamento – De acordo com o executivo, a segurança é um uma condição inegociável. Uma das principais formas de ter esse controle de qualidade parte do projeto de instalação, que deve seguir as normas necessárias e ter quadros de proteção adequados ao carregador escolhido. Outro ponto importante é a escolha do equipamento de recarga, que deve ter certificações e ser de boa qualidade, pois tem relação direta com a preservação da vida útil da bateria. Tanto uma instalação feita de forma inadequada quanto um equipamento que não atende as exigências e certificações podem ocasionar diversos danos e até incêndio.

2. Pontos de recarga em condomínios exigem atenção redobrada – Com crescimento exponencial da venda de carros elétricos, a instalação de eletropostos tem sido amplamente discutida em assembleias de condomínios, principalmente sob o ponto de vista da segurança, execução, monitoramento da recarga e pagamento em locais com vagas rotativas. Nesse caso, uma solução viável é a utilização de um equipamento com sistema que emite cobrança individual. Thiago Castilha alerta que a atenção deve ser redobrada no momento da instalação, que deve ser realizada por uma equipe especializada com engenheiro elétrico e com a infraestrutura adequada. Há opções no mercado, inclusive, para condomínios que não comportam os carregadores mais simples (que já vem com o veículo), de modo que a carga seja balanceada e os moradores não enfrentem queda de força e outros problemas relacionados.

3. Custo para recarga e instalação – O investimento inicial para se ter um ponto de recarga residencial varia de acordo com alguns fatores e pode ser feito por assinatura (a partir de R$299 por mês) ou aquisição (equipamento Premium e instalação a partir de R$9.900). Uma grande vantagem é a economia, pois ao comparar o custo do combustível com o da energia elétrica, a relação é de 1 para 5. A tendência é que esse custo caia com a chegada do mercado livre de energia.

4. Perfil de uso no momento da recarga – Segundo Castilha, em 80% do uso dos veículos, os condutores vão carregar em casa e em 20% dessa jornada será na rua, seja na estrada ou em estabelecimentos comerciais. Dessa forma, a demanda por infraestrutura residencial já é uma realidade e está crescendo, seguindo o ritmo do mercado de veículos elétricos no Brasil.

5. Redução do impacto ambiental – Apesar do veículo elétrico ou híbrido ainda ter impacto ambiental considerando o ciclo total de vida, o executivo lembra que 85% da matriz energética vem de fontes renováveis no Brasil. “A conta ambiental fecha e a contribuição para a redução de emissão de poluentes é considerável. Além disso, outro ponto a considerar é a saúde mental das pessoas, uma vez que é alta a redução de poluição sonora”, comenta.

6. Desafio estrutural no Brasil – O Brasil possui uma oferta de energia abundante e estão sendo realizados investimentos para a transmissão, mas ainda precisamos avançar em infraestrutura, principalmente quando falamos de alta tensão. Outro ponto relacionado é que, quando o número de veículos elétricos crescer no país, os condomínios precisarão investir em equipamentos que façam a gestão da energia.

7. Incentivos públicos – O mercado brasileiro é eclético e tem um enorme potencial de crescimento. Para se ter uma ideia, foi vendido em 2023 a quantidade de veículos elétricos que estava prevista para ser vendida até 2030. Apesar do aumento das taxas de importação para veículos elétricos pelo Governo Federal, foi criado o Programa Mover como incentivo à produção local. Além disso, a Prefeitura de São Paulo também está investindo em diversas iniciativas nesse sentido. Por exemplo, foi criada uma lei na cidade para que novos edifícios já tenham infraestrutura para carros elétricos.

Sobre a E-Wolf

A E-Wolf é do Grupo WMP, divisão dedicada à eletromobilidade. A empresa oferece soluções completas em equipamentos de recarga de veículos híbridos e elétricos, atendendo desde a frota de veículos leves até os mais pesados, com opções de recarga normal e rápida, que são compatíveis com as exigências das montadoras americanas, europeias e asiáticas.

No Brasil, a E-Wolf é parceira oficial da BYD, líder de carros elétricos no mundo. Além disso, é distribuidora exclusiva dos carregadores da Wallbox. Todas estas soluções estão disponíveis para recarga normal, semirrápida, rápida e ultrarrápida. Atualmente a empresa conta com mais de 250 projetos de frotas de empresas, mais de 50 eletropostos instalados e mais de 2500 carregadores residenciais vendidos.

Vale destacar que, com 60 anos de atuação, o grupo WMP é referência no setor de equipamentos para os setores de petróleo, automotivo e agora, energia.