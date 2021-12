Mais Mulheres: Campanha da 99 incentiva cidades mais femininas

Publicado por: Rosano Almeida

Enfrentar os desafios de segurança na mobilidade urbana não é nada fácil, e para as mulheres é ainda mais complexo. O debate sobre o assunto é urgente e é por isso que a 99, empresa de tecnologia voltada à mobilidade urbana, lança a campanha “Por Cidades Mais Femininas”, uma iniciativa que traz reflexões sobre pertencimento, segurança e autonomia do público feminino nas cidades brasileiras.

O objetivo é levantar a necessidade de ações que tornem as cidades mais livres e seguras para as mulheres, estabelecendo discussões sobre pertencimento, poder, ocupação e locomoção sem risco de assédios, uma condição, que infelizmente, ainda é corriqueira para elas.

O principal ponto da campanha foi a pesquisa do Instituto Locomotiva que aponta que 84% das ruas de São Paulo possuem nomes masculinos e, na mesma cidade, 97% das mulheres adultas afirmam já terem sofrido algum tipo de assédio. A estratégia geolocalizada tanto em mobiliário urbano quanto digital, é desenvolvida por meio de mensagens em totens espalhados em ruas, praças, estações e monumentos. A iniciativa leva a reflexão de forma personalizada, conversando com a realidade de cada lugar.

“A 99 tem consciência que, na grande maioria, as cidades foram feitas por e para homens e por isso está incentivando a reflexão pela construção de cidades mais femininas, oferecendo um ambiente mais favorável e mais seguro para as mulheres. Esse debate é crucial para incentivarmos o fortalecimento de redes de apoio, essenciais para combater situações enfrentadas diariamente por mulheres. Reforçando que todas têm o direito à acessibilidade de ações empreendedoras, à mobilidade segura para trabalhar e se divertir, sejam elas passageiras, motoristas parceiras ou funcionárias da 99” diz Juliana Biasi, diretora de Marketing da 99.

Mais informações sobre a campanha podem ser acessadas na página: https://99app.com/maismulheres/

Segurança, apoio e empoderamento: iniciativas para o público feminino

A campanha soma-se a outras ações desenvolvidas pela 99 focadas em mulheres, dentro do programa 99 Mais Mulheres que teve início em 2019, com a iniciativa “Mais Mulheres na Direção”. A iniciativa marca o compromisso da companhia em ser diversa, melhorar a mobilidade urbana e estabelecer projetos que gerem impacto positivo na vida das pessoas. Atualmente, a empresa transformou o programa em um causa de marca, estabelecendo um engajamento a longo prazo com a luta feminina.

Com foco na segurança das usuárias antes e durante as corridas, a 99 investiu em tecnologias de inteligências artificiais: Pítia e Atena . São agentes que identificam passageiras mulheres em situação de risco enquanto buscam motoristas, e direcionam parceiras mulheres ou parceiros bem avaliados pela comunidade em socorro.

Ainda, para as motoristas parceiras, que hoje representam 5% da base de condutores da plataforma, a empresa lançou o 99Mulher, uma ferramenta que permite receber chamadas apenas de passageiras, que são cerca de 60% da base de usuários da empresa, incentivando a atividade entre as mulheres.

Desde 2020, a 99 subsidia corridas com o destino à Delegacia da Mulher. Em pouco mais de um ano foram mais de 20 mil viagens doadas para essa finalidade. Olhando para isso, em 2021, a 99 firmou ainda uma parceria com o projeto Justiceiras, uma força tarefa que orienta e trabalha para retirar mulheres em situação de risco de violência dentro de casa.

Desde março deste ano, por meio de um botão de denúncia no aplicativo da 99, mulheres em situação de vulnerabilidade podem contar com o acolhimento das Justiceiras (de forma online e gratuita), assim que o aplicativo é iniciado. A parceria registrou até o mês de setembro mil pedidos de apoio via 99.

A 99 também é parceira da MM360, movimento empresarial pelo desenvolvimento econômico da mulher e recentemente estabeleceu a parceria com a Bloom, femtech de saúde focada no bem-estar de mães, pais e cuidadores de crianças, para incentivar a contratação, acolhimento e valorização de mulheres grávidas na companhia.

“Temos como um de nossos pilares construir juntos, tendo a mente aberta, respeito, empatia e confiança uns nos outros. Isso não seria diferente com a nossa busca ativa por proporcionar bem-estar para mães, pais e cuidadores de crianças. Queremos acolher, valorizar e incentivar mulheres, para que a empresa siga crescendo nas mãos das melhores profissionais que podemos ter”, reforça Juliana Biasi.

