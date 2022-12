Mais de 180 crianças têm sonho realizado após empresa adotar cartinhas da Campanha Papai Noel dos Correios

A Agenda Assessoria tem a solidariedade como uma das prioridades e como tradição natalina, promover sorrisos

Da assessoria

Todos nós, quando criança, tivemos em algum momento a enorme vontade em ter aquele brinquedo tão desejado. Uma bicicleta novinha ou uma boneca que fala, por exemplo. Esses desejos eram sempre ampliados com a expectativa do presente natalino. Este ano, mais de 180 crianças terão seus pedidos atendidos após a empresa Agenda Assessoria adotar cartinhas da Campanha Papai Noel dos Correios.

A ação foi concretizada na manhã de quarta-feira (21.12), na sede da empresa. Com auxílio dos colaboradores, um a um destes sonhos embrulhados para presentes e colocados no papel pelos pequenos em forma de pedidos direcionado ao “bom velhinho”, foram descendo as escadas da Agenda Assessoria e embarcando na van dos Correios.

Foram tantos presentes que uma única van não foi suficiente para colher todos os volumes. Nos pacotes, histórias que comovem, como um garoto que escreveu o pedido para ele e também para o irmão mais novo. Todos atendidos.

Há 4 anos a Agenda Assessoria vem realizando esta ação, idealizada pela pedagoga Nádia Maria Giustida Silva, esposa do diretor presidente. Segundo Gláucio Cardoso, diretor administrativo, a responsabilidade social é tratada com seriedade e ações concretas.

“As cartinhas dos correios são chamativas, uma graça de beleza. Poder simplesmente realizar o sonho dessas crianças é gratificante. Percebeu quantas bicicletas tinham? Essa foi a proposta da senhora Nádia quando começou. Agora cresceu e toda empresa está engajada”, afirma Gláucio.

Cardoso conta também que os projetos sociais desenvolvidos pela Agenda Assessoria buscam consolidar a imagem de excelência nos serviços prestadose nas ações.

“Estou na Agenda Assessoria há 24 anos e participei do crescimento da empresa, desde quando ela tinha 15 pessoas. Hoje temos mais de 600 colaboradores no Brasil inteiro. O nosso trabalho é entregar excelência por meio de nossos serviços. Nosso quadro de colaboradores é formado por pessoasquem tem a excelência como valor eparticipa de ações como essa, não só dentro da empresa, mas também fora”, ressalta.

Com o certificado Papai Noel dos Correios nas mãos e um enorme sorriso no rosto, Gláucio garante: “É gratificante trabalhar onde você sabe que o espírito do lugar desenvolve e apoia projetos desta natureza.”

