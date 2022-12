Operação na Avenida Isaac Póvoas prende quatro motoristas por embriaguez ao volante

Durante a ação foram realizados 91 testes de alcoolemia

Por Ana Frutuoso

A Operação Lei Seca prendeu quatro pessoas por embriaguez ao volante na madrugada desta quarta-feira (21.12), na Avenida Isaac Póvoas, em Cuiabá.

Durante a ação foram realizados 91 testes de alcoolemia e registradas 42 autuações, dentre elas 12 por conduzir veículo sem registro ou não licenciado, sete por conduzir veículo sem possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e seis por conduzir veículo sob efeito de álcool.

Dentre os 86 veículos fiscalizados na operação, 47 foram removidos por irregularidades (38 carros e nove motocicletas) e foram recolhidas oito CNHs.

A operação é coordenada pelo Gabinete de Gestão Integrada da Secretaria de Estado de Segurança Pública (GGI/Sesp) e nesta edição contou com as forças integradas do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (Deletran) da Polícia Judiciária Civil, Polícia Penal, Sistema Socioeducativo, Corpo de Bombeiros, Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e Secretaria de Mobilidade Urbana(Semob).

(Com a supervisão de Alecy Alves)

Sesp-MT