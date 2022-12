Hospital do Câncer de MT recebe doação de óleo de cozinha do Grupo FNX

Da assessoria

O Grupo FNX Participações doou ao Hospital do Câncer de Mato Grosso (HCan/MT), cerca de 47 litros de óleo de cozinha, arrecadados junto aos seus colaboradores durante a campanha “Outubro Rosa”.

O donativo foi entregue pela gerente de Recursos Humanos do Grupo FNX, Flávia Postal, no dia 09 de dezembro, e recebido pela responsável do setor de doação e voluntariado do HCan/MT, Cleuza Pereira.

Durante o período da campanha “Outubro Rosa”, a empresa realizou diversas ações de conscientização e prevenção ao câncer de mama, além de contar com a colaboração do HCan/MT.

Uma dessas ações aconteceu no dia 26 de outubro, no Centro de Serviço Compartilhado (CSC)do Grupo FNX Participações, em Cuiabá. Nesse dia, as colaboradoras receberam palestra com a enfermeira do HCan/MT, Isadora Dias, que falou sobre os riscos, tratamentos e prevenção ao câncer de mama.

“Pretendemos expandir essas ações sociais, junto com as demais áreas do Grupo, a fim de estreitar o relacionamento social com as instituições filantrópicas, pois faz parte, da estratégia de sustentabilidade do Grupo”, informou a gerente de RH.

