Maior em 115 anos: o lucro recorde da Shell em meio a crise mundial

A empresa apresentou seus resultados financeiros do ano passado nesta quinta-feira (2/2). O lucro ajustado foi de US$ 39,9 bilhões, o maior em seus 115 anos de história.

Diversas empresas de energia têm obtido lucros recordes depois que os preços do petróleo e do gás dispararam com a invasão da Ucrânia.

No Reino Unido, os lucros recordes das petroleiras vêm gerando pressão política para que essas empresas paguem mais impostos, já que o aumento dos preços de energia recai sobre famílias que estão tendo dificuldades para pagar suas contas.

No ano passado, o governo do Reino Unido introduziu um imposto extra — chamado de imposto sobre lucros de energia — para ajudar a bancar o subsídio dado pelo governo para famílias pagarem suas contas de energia.

Os preços do petróleo e do gás começaram a subir após o fim dos lockdowns da pandemia de covid. Mas houve uma disparada de preços após a invasão da Ucrânia pela Rússia.

Desde maio do ano passado, o governo vem cobrando um imposto extra sobre os lucros obtidos com a extração de petróleo e gás do Reino Unido. O imposto foi inicialmente estabelecido em 25%, e depois subiu para 35%.

Por conta de situações especiais — como perdas, investimentos em energias renováveis e encerramento de operações em algumas plataformas de petróleo — as petroleiras que operam no Reino Unido têm direito a deduzir essas despesas do imposto que pagam.

Com essas deduções, a Shell não pagava impostos no Reino Unido desde 2017 — e só voltou a pagar depois que entrou em vigor a taxação especial sobre lucros.

Segundo o editor de economia da BBC News, Simon Jack, a Shell obtém apenas cerca de 5% de seu faturamento global no Reino Unido — o restante é tributado em outros países.

O executivo-chefe da Shell, Wael Sawan, disse que os últimos resultados da empresa “demonstram a força do portfólio diferenciado da Shell, bem como nossa capacidade de fornecer energia vital a nossos clientes em um mundo volátil”.

O lucro da Shell em 2022 superou em muito o recorde anterior estabelecido em 2008. A empresa também anunciou que pagou US$ 6,3 bilhões a seus acionistas nos últimos três meses do ano e que planeja uma recompra de ações de US$ 4 bilhões.

Os lucros da Shell incomodaram líderes da oposição no Reino Unido.