Criatividade e proteção de marca andam juntas

Por Cristina Cavaleiro

“ São os profissionais da publicidade que dão o ponta pé inicial da criação de um grande sonho para muitas empresas de Mato Grosso e do país. A ligação entre a criação e o registro de marcas estabelece a segurança para o resultado positivo e sucesso de um grande negócio. Tanto que trabalhamos através dessa parceria com os publicitários a conscientização do cliente sobre a importância da criação de marca exclusiva”, explanou a empresária Cristhiane Athayde, fundadora da empresa de Registros de Marcas e Patentes “Domínio”, ao homenagear os profissionais da publicidade comemorado em 1° de fevereiro.

A empresária explica que é realizada toda uma assessoria, desde a consultoria até as buscas dos nomes, processo importante antes de finalizar a marca para que seja feita a viabilização do registro, que é o trabalho final, assim o profissional tenha a plena certeza de estar criando uma marca que realmente será daquele cliente.

O registro é a única forma de proteger o nome legalmente de cópias praticadas por concorrentes. Além disso, garante que a marca do negócio seja daquela determinada empresa, uma forma de ganhar espaço no mercado ao avalizar direitos de propriedade de um lançamento de produto importante.

Os empresários consolidados aos novos empreendedores de todos os segmentos. As marcas registradas elevam o potencial de confiança e atratividade nos consumidores finais, afinal, esse selo atesta que sua operação tem procedência e zelo interno e externo. Seja protetor do maior patrimônio do seu negócio, sua marca.

“ Ou seja, ele vai pagar a criação e obter a garantia do registro de marca exclusiva. A assessoria é totalmente gratuita porque realmente fazemos uma “ação de conscientização” sobre esse trabalho, então é o braço direito do profissional de criação, independente de agência ou profissional liberal”, explanou Cristhiane.