Líderes de 22 empresas assinam compromisso com a coalização Todos à Mesa para o combate à fome

Atuar de forma conjunta como engrenagem propulsora de ações que reduzam o desperdício de alimentos e os impactos da fome no Brasil. Este é o propósito do Todos à Mesa, uma iniciativa que reúne, atualmente, 22 empresas do país e multinacionais em um Movimento inédito que une concorrentes e parceiros de diferentes áreas com o objetivo de tirar o Brasil do mapa da fome. Em evento na manhã desta terça-feira (21) em São Paulo, as 22 empresas confirmaram o pacto de engajamento aos três pilares: fortalecimento de redes de distribuição de alimentos, articulação regulatória e promoção do tema na sociedade.

Co-idealizado pelas empresas Ifood e Connecting Food, atualmente entre os membros estão o Assaí Atacadista, Bauducco, Carrefour, Camil, Connecting Food, Danone, D’Maria, DPA Brasil, Facily, Frexco, GPA, Grupo Bimbo, iFood, Kraft Heinz, Lopes Supermercados, M. Dias Branco, Mondelez, Nestlé, Nutriens, PepsiCo, Supermercado Nordestão e Yara, compartilhando juntos a premissa de formar uma inteligência coletiva para ações efetivas.

Desde a sua criação, o grupo já redistribuiu mais de 7 mil toneladas de alimentos bons para o consumo e dentro da validade, em todas regiões do Brasil, a partir dos esforços das empresas associadas e que impactaram quase 3 milhões de pessoas.

“O iFood iniciou a idealização desse Movimento na pandemia, em 2021, estimulado pelo aumento de famílias em situação de insegurança alimentar. O objetivo da criação de uma coalizão foi unir players importantes para serem agentes de transformação social contínua por meio da doação de alimentos excedentes de produção, pois entendemos que desperdício e fome não podem coexistir no nosso país”, diz André Borges, Head de Sustentabilidade do iFood.

“O Movimento coloca na agenda da sociedade civil brasileira a importância da ação imediata para reduzir os impactos da fome e, em paralelo, discute em um nível nacional e global as melhores práticas para a redistribuição de alimentos, reduzindo o desperdício.”, diz Alcione Pereira, CEO da Connecting Food.

Sob o lema “Se não nós, quem?”, o evento desta terça reuniu principais lideranças das empresas associadas, representantes de entidades da causa no auditório do iFood, em Osasco. O primeiro encontro presencial de líderes marcou essa consolidação da jornada do Todos à Mesa e coletou a assinatura de representantes de 22 empresas na Carta de Intenções.

Com o anúncio público do compromisso, a intenção da coalizão é atrair mais empresas para se “sentarem à mesa”. Até 2025, o coletivo espera contar com a adesão de 60 empresas.

“Na Nestlé, acreditamos no poder do alimento para transformar vidas. E estar ao lado do Todos à Mesa e de tantas outras empresas relevantes para mitigar o desperdício de alimentos e reduzir a insegurança alimentar no país, é essencial. A colaboração é sempre o melhor caminho, por isso, esperamos que mais empresas se juntem a nós nesse projeto tão importante”, diz Enrique Rueda, vice-presidente de Gestão de Pessoas da Nestlé Brasil.

O Movimento está conectado à Agenda 2030 e atua para o atingimento de metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), estabelecidos pela Assembleia Geral das Nações Unidas, como, por exemplo, reduzir pela metade o desperdício de alimentos, acabar com a fome e garantir alimento nutritivo a todos até 2030.

“A mobilização da iniciativa privada é decisiva para levarmos esperança e oportunidades às pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Conseguimos conscientizar e engajar a população a se juntar a PepsiCo e demais empresas para fazer parte deste Movimento tão importante para o nosso país. É por meio da união que seremos efetivos nessa ação”, comenta Alexandre Carreteiro, CEO da PepsiCo Brasil Alimentos.

O Todos à Mesa se tornou membro da campanha global Pledge 123, ação coordenada pelo Champions 12.3, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEP) e Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), lançada na COP 28.

A união de empresas para a melhor gestão dos alimentos conta com o apoio do holandês Paul Polman, uma das maiores referências mundiais em estratégias de negócios sustentáveis ​​e responsáveis pela criação de impacto positivo no meio ambiente e na sociedade. No início do mês, Polman se reuniu com as lideranças do Todos à Mesa, onde conheceu mais sobre o Movimento e o cenário da fome no Brasil, aproveitando a oportunidade para ser o primeiro a assinar a Carta de Intenções.

O evento com os líderes do Todos à Mesa marcou também o lançamento do Guia de Doações, um manual elaborado pelo Movimento que tem o objetivo de orientar empresas que desejam implementar processos contínuos de doação de alimentos. O material explica o cenário atual de perdas e desperdícios e da fome no país, que estimulou a fundação do Movimento, como ele se conecta com a Agenda 2030 da ONU e traz informações importantes sobre como fazer o processo de doação da forma correta, incluindo diretrizes para obter a isenção de ICMS.

“A Bauducco faz parte desse Movimento que tem o propósito comum de reduzir o desperdício de alimentos e os impactos da fome no Brasil. A empresa tem o histórico de integrar ações voltadas à doação de alimentos e o Todos à Mesa é a consolidação de uma frente contínua para fazer o bem”, avalia Carlo Andrea Bauducco, Diretor de Novos Negócios da Bauducco.

O Movimento Todos à Mesa é a primeira coalizão brasileira de empresas e organizações que se unem para reduzir os impactos da fome no Brasil e atuar na redução do desperdício de alimentos por meio do fortalecimento de redes de redistribuição, conscientização sobre o tema e estímulo de um ambiente regulatório favorável para a doação de alimentos. O Movimento é co-idealizado pelas empresas Ifood e Connecting Food e dentre os membros estão o Assaí Atacadista, Bauducco, Carrefour, Camil, Connecting Food, Danone, D´Maria, Design de Conversas, DPA Brasil, Lopes Supermercados, Facily, Fresco, GPA, Grupo Bimbo, Nestlé, Nutriens, iFood, Kraft Heinz, M. Dias Branco, Mondelez, PepsiCo, Supermercado Nordestão e Yara.

