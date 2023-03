Caixa recebe prêmio Capital Finance International 2022 como o banco brasileiro mais socialmente responsável

Da assessoria

A CAIXA recebeu o prêmio Capital Finance International 2022 (CFI. co) como o banco brasileiro mais socialmente responsável. A premiação contou com a votação de leitores e funcionários do jornal inglês CFI. co, além de representantes do Banco Mundial, da Organização das Nações Unidas (ONU) e da União Europeia (UE).

O relatório da comissão julgadora destaca a importância dos pagamentos de programas sociais, principalmente durante a pandemia da Covid-19. “A CAIXA é o maior banco da América Latina, do número de clientes ao tamanho da rede de distribuição. No Brasil, se orgulha de operar ações com grandes impactos sociais, dispensando mais de R$ 1,6 trilhões em benefícios sociais contínuos e emergenciais nos últimos quatro anos”, diz o documento.

Em outro trecho, a comissão julgadora explica que a CAIXA atende às necessidades do país e do povo desde 1861: “A CAIXA oferece benefícios financeiros para promover a cidadania, apoiar o desenvolvimento da juventude, aumentar a inclusão financeira e tirar famílias da pobreza”.

Como funciona a premiação:

A CFI. co promove, anualmente, premiação para as melhores práticas e inovações que contribuem para o desenvolvimento social e crescimento econômico dos países.

A seleção tem início com a análise prévia por parte da equipe de pesquisa da CFI.co, que estabelece uma lista de candidatos ao prêmio. Em seguida, um painel de especialistas analisa as informações coletadas para avaliar os candidatos.

Após uma entrevista com os dirigentes da empresa, o resultado da avaliação é publicado no site.

CAIXA