Projeto de Lei Institui o Dia Estadual do Protetor de Animais em Mato Grosso

Da assessoria

Apoiar as pessoas que dedicam as suas vidas a salvar animais abandonados nas ruas de Mato Grosso é o objetivo do projeto de Lei nº 885/2023, proposto pelo deputado estadual Júlio Campos (União Brasil), na Sessão Ordinária de 15 de março.

O Projeto institui o Dia Estadual do Protetor de Animais a ser comemorado no dia 4 de Abril, dentro do Calendário Oficial de Eventos do Estado do Mato Grosso. O dia seria dedicado a eventos, palestras e campanhas com o objetivo de estimular a reflexão e a conscientização acerca dos Direitos Animais; e também debater a questão dos maus tratos e o abandono.

“Recentemente um caso de maus tratos de um cadela em Jaciara causou comoção entre os mato-grossenses. Esse é o tipo de situação que precisamos debater para se evitar. Além da grave questão do abandono de cães e gatos nas ruas do estado, que aumenta o sofrimento dos animais e também gera uma grave crise de saúde pública, com a propagação de zoonoses, como a Leishmaniose (canina)”, afirma o deputado estadual Júlio Campos.

O presente projeto de Lei visa destacar a importância do trabalho realizado pelos catadores independentes de animais que estão em situação de rua, pois se dedicam a tratar e prestar socorro a esses animais que não possuem tutores e vagam pelas ruas das cidades defendendo-os do abandono, abusos, maus-tratos e outras condutas cruéis.

A data foi proposta a pedido de entidades que atuam em prol da causa animal, como a Associação Lunaar, a Associação Protetora dos Animais de Paranatinga, a Associação Mato-grossense Protetora dos Animais – APAM.

O dia 04 de abril foi escolhido como o Dia dos Cuidadores Independentes de Animais de Rua por ser a mesma data do Dia Mundial dos Animais de Rua. A data foi criada em 2010, na Holanda, quando 100 organizações de animais de rua se reuniram pela primeira vez na Conferência Nacional Holandesa de Animais de Rua (Dutch National Stray Animals Conference).

Segundo dados da Prefeitura de Cuiabá, cerca de 14 mil animais vivem nas ruas, no canil municipal e em ONGs da capital. O problema ocorre principalmente pela quantidade de cães e gatos que são abandonados ou devolvidos após serem adotados.

