LEGO Star Wars: A Saga Skywalker é o convite para relembrar sagas icônicas em gameplay reformulado a novatos e veteranos

O título permitirá que os fãs revivam momentos inesquecíveis da jornada estelar e contará com personagens jogáveis que vão além dos nove filmes da saga em conteúdos adicionais!

Publicado por: Rosano Almeida

Por Warner Games

Estamos a poucos dias do lançamento de LEGO Star Wars: A Saga Skywalker, título que representa a nova entrada da icônica franquia LEGO – após três anos! A Warner Bros. Games, a TT Games, o LEGO Group e a Lucasfilm Games convidam todos os jogadores — de qualquer idade ou perfil — para uma experiência que empacota os nove filmes da saga Star Wars em gameplay reformulado e pensado tanto para padawans quanto para mestres Jedi já veteranos.

Você sabia que poderá explorar as trilogias na ordem em que preferir? Reviver Uma Nova Esperança, O Império Contra-ataca e Retorno de Jedi primeiro? Ou começar pela trilogia mais recente para relembrar os eventos que culminam no Episódio IX: A Ascensão Skywalker? Inicie sua jornada com a trindade de sua escolha e reencontre personagens emblemáticos dos cinemas.

Por falar neles, há mais de 300 personagens jogáveis espalhados pela galáxia. Você pode optar pela legião mais conhecida de heróis, como Luke Skywalker, Qui-Gon Jinn e Chewbacca, ou investir em nomes mais recentes, como o elenco de The Mandalorian. Se preferir o lado sombrio da força, Darth Vader, Darth Maul, Kylo Ren e o maléfico Palpatine estarão à espera do jogador.

Gameplay ainda mais convidativo está entre as novidades do jogo

Os três anos de hiato até o lançamento de LEGO Star Wars: A Saga Skywalker permitiram que a TT Games aperfeiçoasse a fórmula LEGO com diversas novidades. Dessa vez, mecânicas e controles inéditos do blaster entregam mais imersão na troca de tiros graças à mira mais precisa e a um robusto sistema de cobertura.

O combate corpo a corpo também evoluiu: usar sabres-de-luz e o poder da Força permite que o jogador desencadeie diversos combos diferentes. Além disso, há mais de 100 veículos pilotáveis na galáxia! Millennium Falcon, naves imperais ou o podrace em Tatooine, entre inúmeros outros tipos, farão com que o jogador tenha uma enorme gama de opções.

Upgrade de habilidades

Explorar será algo recompensador durante sua jornada pelo jogo. Você encontrará Blocos Kyber para desbloquear uma série de habilidades e recursos únicos numa seleção de classes de personagens, incluindo Jedi, Herói, Lado Sombrio, Vilões, Caçador de Recompensas e mais.

Com isso, a experiência ganha novas camadas no combate e na exploração, e sempre naquele tom LEGO bem-humorado a que o jogador está acostumado, numa dublagem espetacular!

LEGO Star Wars: A Saga Skywalker é o ponto de entrada perfeito para o jogador que está se aventurando pela primeira vez na franquia e igualmente convidativo aos fãs de longa data graças ao novo frescor de mecânicas. O título será lançado em 5 de abril de 2022 para Xbox Series X|S, consoles Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch™ e PC, no que será o maior e mais visualmente impressionante jogo LEGO Star Wars já feito.

Também já está disponível para pré-venda. Os compradores da edição digital podem desbloquear o Obi-Wan Kenobi™ Clássico como personagem jogável, exclusivo do formato digital. A versão física da Deluxe Edition incluirá uma minifigura exclusiva de LEGO Star Wars, com Luke Skywalker e seu bigode Blue Milk e um Steelbook do Han Solo.

Junte-se às conversas sobre LEGO Star Wars: The Skywalker Saga no Facebook (LEGOStarWarsGame), no Twitter (@LSWGAME), no Instagram (LEGOStarWarsGame) e no YouTube (LEGOStarWarsGame).

Todos os materiais também podem ser encontrados no site de imprensa da Warner Bros. Games. Para acessar, por favor visite WWarnerBrosGames-Press﹒com e clique no botão “Registre-se Agora”.

Sobre a Warner Bros. Games

Warner Bros. Games é a principal editora, desenvolvedora, licenciadora e distribuidora mundial de conteúdo de entretenimento para o espaço interativo em várias plataformas, incluindo consoles, portáteis, mobile e jogos para PC de títulos próprios e de terceiros. Para mais informações sobre a Warner Bros. Games, acesse AQUI.

Sobre a Warner Media Latin America

A WarnerMedia Latin America, uma divisão da WarnerMedia International, cria e distribui conteúdos premium e popular para audiências de toda a região por meio de suas marcas de consumo: Premium (HBO, HBO 2, HBO Family, HBO Pop, HBO Xtreme, HBO +, HBO Signature e HBO Mundi); General Entertainment (TNT, TNT Series, Space, Cinemax, TCM, I.Sat, Warner Channel, TBS, HTV, MuchMusic, Glitz e truTV); Kids & Family (Cartoon Network, Cartoonito, Boomerang e Tooncast); Esportes (TNT Sports) e Notícias (CNN International, CNN en Español, CNN Chile e HLN). Além disso, a Warner Bros. integra a unidade WarnerMedia Latin America com suas quatro áreas operacionais na região: distribuição de conteúdo televisivo; home entertainment, cinema e consumer products. A companhia ainda é dona de um selo de cinema próprio, Particular Crowd.

Em 2021, o grupo apresentou a HBO Max em 39 países da América Latina e Caribe. A plataforma de streaming direto ao consumidor oferece entretenimento de qualidade internacional e a mais ampla variedade de histórias para todos os públicos de marcas icônicas como HBO, Warner Bros., DC e Cartoon Network, entre outras.