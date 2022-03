Instituto Avon apresenta Guia de Boas Práticas para Navegação de Pacientes com Câncer no Brasil

Conteúdo conta com análises de resultados, cases de projetos realizados no Brasil e diretrizes para aplicação da metodologia

O câncer de mama é o tipo de tumor mais frequente em mulheres de todas as idades e atinge 2,3 milhões de pessoas no mundo, de acordo com estimativa da International Agency For Research On Cancer em 2020. Diante deste cenário, o Instituto Avon, organização não-governamental que atua na defesa de direitos fundamentais da mulher, por meio de ações e iniciativas na resposta ao câncer de mama e no enfrentamento à violência contra mulheres e meninas, lançou o Guia de Boas Práticas em Navegação de Pacientes com Câncer de Mama no Brasil, cujo objetivo é, por meio de um modelo de cuidado com foco em pacientes em situação de diagnóstico ou tratamento, apoiar o diagnóstico ágil doença e colaborar com o início oportuno do tratamento, auxiliando-as a reduzir barreiras enfrentadas em qualquer fase da jornada para que seja possível diminuir o número de mortes pela patologia.

“A proposta do Instituto Avon é colaborar para o fortalecimento das ações de atenção ao câncer de mama no Brasil, por meio de projetos e apoio ao desenvolvimento de políticas públicas que visam melhorar a realidade das mulheres desde o diagnóstico até o acesso ao tratamento de câncer de mama no Brasil”, afirma Regina Célia Barbosa, gerente de causas do Instituto Avon. “A navegação de pacientes é uma metodologia de suporte à paciente que visa facilitar o acesso e reduzir as diferentes barreiras enfrentadas pelas mulheres. O Guia de Boas Práticas pretende ser um material de referência e suporte aos gestores e profissionais de saúde para que possam aplicar a técnica e transformar as realidades das brasileiras”, conclui.

Desenvolvido a partir de experiências reais, aplicadas em várias regiões do Brasil, a proposta do e-book gratuito é servir de apoio e referência para profissionais de saúde, gestores e organizações que queiram compreender a metodologia e desenvolver seus projetos.

O Guia de Boas Práticas em Navegação de Pacientes com Câncer de Mama no Brasil é uma parceria do Instituto Avon com a Associação dos Portadores de Câncer de Mama (APCAM), Roche, Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama (FEMAMA), Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM) e a Dra. Sandra Gioia, médica mastologista e Coordenadora do Programa de Navegação de Pacientes da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro. O material está disponível gratuitamente no site do Instituto Avon.

