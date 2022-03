ABSOLAR reúne empresários e autoridades para discutir as oportunidades do mercado de energia solar no Centro-Oeste

Evento acontece no dia 5 de abril e conta com a parceira do anfitrião Meu Financiamento Solar, solução do Banco BV

Publicado por: Rosano Almeida

Por Suzi Correa

No dia 5 de abril, a cidade de Goiânia receberá o ABSOLAR Meeting Centro-Oeste, no SESC Cidadania. O evento é promovido pela Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica e terá como anfitrião o Meu Financiamento Solar (MFS), fintech de crédito para energia solar do Banco BV.

Durante o evento, empresários, consultores, autoridades públicas e especialistas irão debater as oportunidades e os desafios do mercado de energia solar na região Centro-Oeste.

Entre as autoridades confirmadas estão o deputado Federal Elias Vaz, (PSB-GO); Adriano da Rocha Lima, Secretário Geral do Governo de Goiás; e Ronaldo Koloszuk, presidente do Conselho da ABSOLAR.

“O mercado solar está evoluindo muito rápido e, atualmente, existem milhares de instaladores no país. Por isso, queremos ampliar o relacionamento e o networking com os empreendedores de Goiás e da região Centro-Oeste. Ficamos muito felizes em colaborar com a geração de novos negócios”, afirma Iasmym Jorge, gerente comercial do MFS.

O Brasil ultrapassou 14 gigawatts (GW) de potência operacional da fonte solar fotovoltaica, considerando usinas de grande porte e sistemas de geração própria de energia elétrica em telhados, fachadas e pequenos terrenos. Com isso, a tecnologia solar superou a potência instalada da hidrelétrica de Itaipu, segunda maior do mundo.

O ABSOLAR Meeting acontece no formato híbrido (presencial e online). Os encontros são gratuitos para os associados da ABSOLAR e abertos ao público com uma taxa de participação de R$ 100,00.

Agenda: ABSOLAR Meeting Centro-Oeste

Data: 5 de abril de 2022, terça-feira.

Horário: 8h – 18h

Sobre o Meu Financiamento Solar

O Meu Financiamento Solar, solução do Banco BV, tem o propósito de apoiar o crescimento do mercado de energia solar fotovoltaico no Brasil. Com a agilidade de uma fintech 100% digital e a segurança de um banco,

disponibiliza linhas de crédito para projetos de energia renovável para residências (até R$ 500 mil), empresas e comércios (até R$ 3 milhões).