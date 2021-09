Kalil Baracat recebe homenagem e reafirma parceria institucional em troca de comando do 4º Batalhão em Várzea Grande

O tenente-coronel Jean Klebber Brito Silva, assumiu o comando do 4º BPM que ficou cinco anos sob comando do então tenente-coronel Januário Antônio Edwiges Batista, agora promovido a coronel. Também foram homenageados os secretários municipais de Governo, Benedito Gonçalo de Figueiredo; de Defesa Social Cel Alessandro Ferreira da Silva e a vereadora por Várzea Grande Rose Prado

“Reafirmo aqui a parceria da Prefeitura Municipal com a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. A Prefeitura está à disposição para trabalharmos juntos, seja com a Guarda Municipal de Várzea Grande seja com todo o Poder Público. Eu, enquanto representante do Executivo Municipal, tenho o maior respeito com a instituição da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. E saibam que enquanto gestor público da cidade de Várzea Grande vou sempre trabalhar em parceria, avançando na infraestrutura da cidade, na iluminação pública, maneiras de contribuir com a segurança pública. O objetivo final é fazer o bem à cidade de Várzea Grande e ao cidadão várzea-grandense”.

A declaração é do prefeito Kalil Baracat, durante a solenidade de passagem de comando do 4º Batalhão de Polícia Militar que ocorreu no auditório do Senai, na tarde de 21 de setembro, em Várzea Grande. O tenente-coronel Jean Klebber Brito Silva, de 43 anos, assumiu o comando do 4º Batalhão de Polícia Militar que ficou sob o comando do então tenente-coronel Januário Antônio Edwiges Batista por cinco anos. No último dia 03 de setembro, o militar foi promovido ao cargo de coronel. Com a promoção do coronel Januário, a unidade do 4º BPM ficou sob a coordenação do tenente-coronel Jean Araújo de Lima que passou o comando do 4º Batalhão para o tenente-coronel Jean Klebber Brito.

Na ocasião o prefeito Kalil Baracat foi homenageado com a Moeda Honorífica da instituição. “É motivo de honra receber essa homenagem, quero parabenizar o comandante que deixa o cargo e o que assume. Desejo boa sorte e reafirmo aqui: contem com o Poder Público. Deixo aqui também o abraço do senador Jayme Campos que não pode estar presente e pediu para representá-lo neste momento ímpar. Fica aí o carinho e o respeito desse homem público que ama Várzea Grande incondicionalmente”, pontuou Kalil.

Para o comandante geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso Cel PM Jonildo José de Assis, as parcerias também são importantes para a segurança pública da sociedade. “Gostei bastante das palavras do Chefe do Executivo e acredito também nessa parceria da Polícia Militar com o Poder Público Municipal, com o Poder Legislativo e tenho certeza que ajudaremos o prefeito Kalil a fazer o bem. Agradeço também ao grande político várzea-grandense, Jayme Veríssimo de Campos, a lembrança, o apoio e as palavras de bem para com a nossa cidade. Contem com a Polícia Militar e essa parceria renderá muitos frutos positivos para nossa sociedade”.

Em sua despedida, o coronel Januário Batista destacou a produtividade da unidade e agradeceu à tropa pelo empenho para reduzir os índices criminais da região. “Nossa equipe provou o que é ser operacional. A cada dia conquistamos confiança e os indicadores foram despencando. Por três meses não houve um homicídio em VG. Agradeço os policiais por se empenharem em ações preventivas como o 4º Bravo Lutas que atende 160 crianças e adolescentes e o Pedal do 4º Bravo, que gerou uma aproximação importante com a população”, agradeceu o coronel.

O 4º BPM possui 185 policiais e atua com o policiamento ostensivo e ações preventivas de segurança pública. O novo comandante, tenente-coronel Jean Klebber Brito, é cuiabano e ingressou nas fileiras da PMMT no ano de 1997. O militar é formado no Curso de Oficiais da PM, possui graduação em Direito pela Universidade de Cuiabá, formação de motociclistas e escolta, curso de atualização jurídica em direito público e penal, formação de uso progressivo da força estágio avançado, dentre outras especializações.

A troca de comando do 4º Batalhão reuniu autoridades civis e militares. Também foram homenageados os secretários municipais de Governo, Benedito Gonçalo de Figueiredo; de Defesa Social Cel Alessandro Ferreira da Silva e a vereadora por Várzea Grande Rose Prado.

