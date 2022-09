Atleta de Mato Grosso vence campeonato brasileiro de karatê

Larissa foi a SP com ajuda de amigos, lutou com kimono emprestado, mas tem por meta lutar no mundial

Por Diego Silva

Moradora da zona rural de Tangará da Serra, Larissa Loango, 12 anos, tonou-se carateca por inspiração da mãe. E neste domingo (18), com um kimono emprestado, conquistou o 1º lugar do 29º Campeonato Brasileiro de Karatê Interestilos, competindo com atletas de todas as regiões do país. A competição aconteceu em São Paulo (SP) e a atleta só conseguiu participar, porque amigos da família se uniram para ajudar com as passagens.

“Larissa é uma adolescente com grande potencial. Já está na faixa azul e luta como gente grande. Temos um grande orgulho dela”, explica a mãe de Larissa, Luscilene Silva, que acompanhou a jovem até a competição em São Paulo. “É um misto de comemoração e de desejo de que na próxima competição, ela tenha mais apoio, seja do poder municipal, seja do estadual, ou mesmo algum empresa. O incentivo até o momento vem só da família”, completa.

A categoria que Larissa venceu é a infanto-juvenil, com crianças de 11 e 12 anos, de faixas laranja até a verde. A atleta tem uma vida simples, ajuda a mãe nos afazeres domésticos, pega ônibus todas as manhãs para estudar em um distrito de Tangará da Serra, conhecido como Progresso. E duas vezes na semana os pais a levam à cidade, para treinar karatê em um clube particular do município. Os pais são trabalhadores rurais e desejam que esse pódio brasileiro, seja o primeiro de muitos.

Os pais afirmam que Larissa chegou até lá devido seu empenho. Chegaram a solicitar ajuda na secretaria de educação do município, mas sem sucesso. Além dos amigos da família que viabilizaram as passagens, Larissa contou com uma amiga que a emprestasse o kimono, e participar a competição que a colocou no topo do pódio.

Ela já acumula alguns títulos municipais e regionais, mas nacional é o primeiro. “Me sinto feliz e quero continuar com as competições, representando minha cidade e meu estado”, finaliza Larissa Loango, que terá sua próxima competição em novembro, na cidade de Brasnorte, já de olho em uma vaga no campeonato mundial, em 2023.

Agro Agência