Inédito no Brasil, Fever Mobilidade lança caminhão compacto elétrico de olho no agronegócio

Importado da Itália, o Fever Alkè ATX 340 EH chega como uma alternativa ao trator para uso intra-company, com capacidade para transportar mais de 6 toneladas

Por Jéssica Vieira

A Fever Mobilidade, hub de soluções de mobilidade sustentável em logística verde, lança com exclusividade no mercado brasileiro o inédito Fever Alkè ATX 340 EH, um caminhão compacto 100% elétrico, importado da Itália, que chega como uma alternativa ao trator para uso intra-company, seja em fazendas, plantas industriais ou outros locais.

Atenta ao momento do agronegócio, que deve ter um 2024 mais desafiador devido a projeção de safra menor, adversidades do clima e juros ainda alto, a Fever Mobilidade traz uma opção com rápido retorno de investimento, redução de custos, além do impacto positivo nas demandas de sustentabilidade do setor e pegada de carbono, já que não emite gases na atmosfera. Os cases analisados pela Fever no mercado europeu em que os produtores substituíram pequenos tratores a diesel/gasolina por veículos elétricos como o Fever Alkè indicam um ganho de 30% na eficiência operacional e de até 90% nos custos correntes com combustível e manutenção.

Com 42 combinações de carrocerias para transportar cargas pesadas (capacidade de carga de 1,6 tonelada e de reboque até 4,5 toneladas) e espaço para até 4 passageiros na cabine, o veículo tem 200km de autonomia e bateria que pode ser recarregada totalmente em até 3,5 horas e utilizada em uma jornada de trabalho superior a 8 horas. As suas dimensões inteligentes permitem acesso a áreas que veículos tradicionais não são capazes de ingressar. Um exemplo é a pulverização de pomares em espaços que somente tratores pequenos acessariam, mas também podem recolher as colheitas sem danificar as raízes das culturas, ajudar nas atividades de limpeza, apoiar máquinas maiores, entre outros.

“Além da produtividade muito maior do que um veículo à combustão, o Fever Alkè ATX 340 EH traz a melhoria concreta da rotina no ambiente de trabalho, pois elimina os altos ruídos dos motores tradicionais, não requer tanques de armazenamento de combustíveis e o abastecimento é sempre feito sem oferecer riscos ao trabalhador. Com um ambiente mais saudável e seguro, os resultados do negócio são diretamente impactados”, explica Nelson Füchter Filho, CEO da Fever Mobilidade.

Eletrificação da frota logística

A crescente demanda por eletrificação de frotas surge por diversos fatores, como a economia, eficiência, sustentabilidade e o fato da eletricidade não ser passível de manipulação ou alteração. “Atualmente o transporte e armazenamento de combustível para áreas confinadas é um enorme problema para empresas que necessitam de abastecimento contínuo. Uma das principais razões de falhas e defeitos dos veículos utilizados é a qualidade dos combustíveis disponíveis. Quando ela opta pelo veículo elétrico, esse problema deixa de existir”, comenta o executivo.

“Pensando em alavancar o setor, estamos trazendo para o Brasil uma tecnologia de última geração, que tem um potencial enorme. Além da utilização no agronegócio, esse veículo pode ser adaptado em outros cenários como portos e aeroportos, extração de minérios, centros logísticos, entre outros”, complementa.

Atuação da Fever Mobilidade

Com apenas 3 meses de lançamento, a Fever Mobilidade oferece veículos voltados à logística de última milha, para compra ou locação por assinatura, e mais de 16 concessionárias em todo o país. Em breve, a Fever também terá lojas em Recife, Goiânia e Brasília.

São quatro modelos de veículos elétricos, sendo eles o Fever Alkè ATX 340 EH (venda a partir de R$ 304.990 e assinatura a partir de R$9.990/mês) e os triciclos elétricos: Fever RAP FR150 FRIGO (venda a partir de R$79.990 e assinatura a partir de R$3.190), Fever RAP FR250 (venda a partir de R$69.990 e assinatura a partir de R$2.690) e o Fever RAP FR110, que ainda será lançado em todo o Brasil (preço sob consulta).

Confira a lista completa das concessionárias Fever:

FEVER Next São Paulo

Av. Dos Bandeirantes, 4800. Planalto Paulista, São Paulo/SP

Telefone: (11) 97121-7281

FEVER Lumiere São José do Rio Preto

Av. Bady Bassit, 4999. Vila Imperial, São José do Rio Preto/SP

Telefone: (17) 3214-7739 e (17) 98822-5072

FEVER The Car Rio de Janeiro

Av. Jornalista Ricardo Marinho, 457. Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ

Telefone: (21) 3197-4711 e (21) 99811-1547

FEVER Stefanini Piracicaba

Av. Doutor Cassio Paschoal Padovani, 561. Morumbi, Piracicaba/SP

Telefone: (19) 3417-4010 e (19) 99141-7327

FEVER Carburgo São Leopoldo

Av. Getúlio Vargas, 2362. Cristo Rei, São Leopoldo/RS

Telefone: (51) 3579-9400 e (51) 98585-0700

FEVER E-Provence Curitiba

Rua Brasílio Itiberê, 2361. Rebouças, Curitiba/PR

Telefone: (41) 98894-0368

FEVER Maceió

Av. Fernandes Lima, 2477 – Quadra A, Lote 8. Pinheiro, Maceió/AL

Telefone: (82) 2123-3084 e (82) 98708-8356

FEVER Belfort Fortaleza

Av. Engenheiro Santana Junior, 1221. Papicu, Fortaleza/CE

Telefone: (85) 4008-5340 e (85) 99155-1520

FEVER Santos

Av. São Francisco, 65. Centro, Santos/SP

Telefone: (13) 99197-0336

FEVER JCM Belém

Travessa Dom Romualdo Coelho, 600. Umarizal, Belém/PA

Telefone: (91) 98413-5955 e (91) 99981-5955

FEVER Breitkopf Balneário Camboriú

Av. do Estado Dalmo Vieira, 360 – Bloco Fever. Aririba, Balneário Camboriú/SC

Telefone: (47) 3231-2008 e (47) 99931-2947

FEVER Breitkopf Florianópolis

Av. Marinheiro Max Schramm, 3722 – Bloco Fever. Jardim Atlântico, Florianópolis/SC

Telefone: (47) 3231-2008 e (47) 99931-2947

FEVER Carbel Belo Horizonte

Av. Nossa Sra. do Carmo, 506. São Pedro, Belo Horizonte/MG

Telefone: (31) 30330-000

FEVER Carbel Uberlândia

Av. Rondon Pacheco, 4600 – Estacionam.E2 Center Shopping. Tibery, Uberlândia/MG

Telefone: (34) 38405-142

Sobre a FEVER Mobilidade

A FEVER Mobilidade é uma empresa que traz no seu DNA mais de 60 anos de experiência do Grupo Le Monde no ramo automotivo. Surge com o objetivo de ser um hub de soluções em mobilidade sustentável, mobilidade urbana e logística verde, com todos os veículos 100% elétricos, 100% conectados e focados exclusivamente na movimentação de cargas e/ou prestação de serviços em logística.

Liderada pelos empresários Nelson Füchter Filho e Jacinto Silveira, ambos catarinenses, a empresa nasce com a ambição de ser protagonista nessa revolução tecnológica no Brasil, se posicionando como um fornecedor de confiança em logística verde para ajudar a cadeia logística de negócios a funcionar, aproximá-la do consumidor final e preparar um mundo melhor para as próximas gerações.

Para mais informações, acesse: https://fever.net.br

