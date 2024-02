Hospital sorteia Dodge Ram e carro de colecionador para arrecadar recursos para a construção de UTI pediátrica e sala hemodinâmica

As vendas já foram iniciadas; sorteio será realizado no dia 3 de abril

Da assessoria

A Fundação Luverdense de Saúde, que atua filantropicamente no município de Lucas do Rio Verde (332 km de Cuiabá), lançou um sorteio solidário para arrecadar recursos para a construção de duas novas alas hospitalares na unidade. Cada número pode ser adquirido por R$ 50 e dá direito a concorrer a dois veículos, sendo uma Dodge Ram Laramie 2023 e uma Variant VW, de 1975, item de colecionador

As vendas, que já iniciaram, se encerram no dia 01/04/2024, e o sorteio será realizado no dia 03/04/2024, pela Loteria Federal. O primeiro ganhador será contemplado com o VW Variant ano 1975 e o segundo com a Dodge Ram Laramie ano 2023. Quanto às reservas para participar do sorteio, devem ser feitas diretamente no site da instituição.

Gabriela Refatti Tirloni, diretora executiva da instituição, explica que o hospital espera arrecadar R$ 2.5 milhões, valor esse que será destinado para a construção da sala hemodinâmica e de uma Unidade de Terapia Intensiva pediátrica. Ambas as obras já começaram e a previsão é de que elas sejam concluídas em 2025.

“Nós recebemos dois automóveis por meio de doações de pessoas da nossa comunidade e tivemos a ideia de levantar fundos para concluir a construção do prédio da hemodinâmica e uma UTI pediátrica. Ao todo, serão dez novos leitos, que com toda certeza vão ser fundamentais para a cidade, atendendo inclusive via Sistema Único de Saúde (SUS)”, pontua a gestora.

Para comprar um número, o interessado deve ir diretamente ao site da instituição (https://sorteio.hospitalsaolucaslrv.com.br/sorteio-solidario/). A própria plataforma irá gerar um código para pagamento via PIX, e após a aprovação da compra, os números serão gerados de forma aleatória e encaminhados via e-mail ou para o número de telefone cadastrado pelo comprador.