Hospital Geral de Cuiabá é selecionado pelo 2º ano a participar do projeto Saúde em Nossas Mãos

Em dois anos consecutivos, o Hospital Geral e Maternidade de Cuiabá (HG) foi selecionado para participar do projeto Saúde em Nossas Mãos: Melhorando a Segurança do Paciente em Larga Escala no Brasil.

Em 2018, o HG foi selecionado para participar deste projeto com a equipe da UTI Geral e este ano irá participar com a UTI Coronariana. A estratégia visa fomentar o suporte técnico e práticas seguras, que promovem a ampliação da qualidade e segurança em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs).

“O projeto treina os profissionais da equipe multidisciplinar, nas diferentes áreas de interesse, em uma tática que utiliza práticas de qualidade com foco, sobretudo na melhoria do trabalho em conjunto, comunicação e envolvimento do paciente”, informou a coordenadora da Enfermagem, Naila de Camargo Dalmaz.

No Hospital Geral a equipe destinada para serem os líderes do projeto são: o diretor técnico, Dr. Alexandre Maitelli (patrocinador), a coordenadora de Enfermagem, Naila de Camargo Dalmaz (líder do projeto) e a enfermeira da SCIH, Thalytta Guedes (gestora do projeto).

Naila explica que o objetivo do projeto busca reduzir os três principais tipos de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) do SUS, utilizando de metodologias e participação efetiva dos profissionais.

“Com esse projeto estamos trazendo novas formas de atuação, por parte dos profissionais de saúde, para garantir a segurança dos pacientes e evitar possíveis complicações durante a internação, com mudanças diárias de rotina”, afirma a enfermeira.

Ao final do projeto, que tem duração prevista de 24 meses, os profissionais das unidades irão implementar ou aprimorar o desempenho por meio da aplicação de diretrizes de práticas seguras para prevenção de:

• Infecção primária da corrente sanguínea, associada ao uso de cateter venoso central;

• Infecção urinária associada ao uso de cateter vesical;

• Pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV).

Além disso, os profissionais também serão capacitados sobre o protocolo para a higienização das mãos.

O projeto é uma iniciativa do Ministério da Saúde, por meio PROADI-SUS, em parceria com os seis hospitais do PROADI: Hospital Albert Einstein, Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Hospital da Beneficência Portuguesa, Hospital do Coração, Hospital Moinhos de Vento e Hospital Sírio Libanês, com uso da metodologia do Modelo de Melhoria e BTS (Breakthrough Series) desenvolvida pelo (IHI- Institute for Healthcare Improvement).

De acordo com o Ministério da Saúde, entre janeiro de 2018 e julho de 2020, o Projeto Saúde em Nossas Mãos conseguiu reduzir 6.242 casos de infecções hospitalares em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) em 116 hospitais públicos e privados, em 24 estados brasileiros. A ação resultou em 2.199 vidas salvas e R$ 291 milhões economizados.

