Mais um envolvido em roubo e morte de aposentado em Chapada dos Guimarães é preso em operação da Polícia Civil

O suspeito é apontado como um dos autores do roubo qualificado pela morte, praticadas contra Nicomedes Francisco Pinto Lopes, 69 anos, encontrado morto no dia 25 de março, em Cuiabá

Publicado por: Rosano Almeida

Duas pessoas envolvidas em crimes com resultado morte da vítima tiveram mandados de prisão cumpridos pela Polícia Civil, na Operação Metástase, deflagrada na manhã desta sexta-feira (13.08), para combater o tráfico doméstico e crimes conexos praticados por organizações criminosas em Chapada dos Guimarães e região.

A operação deflagrada nas primeiras horas da manhã tinha objetivo de dar cumprimento a 14 ordens judiciais, sendo 12 mandados de busca e apreensão em pontos de tráfico de drogas e dois mandados de prisão contra suspeitos de crimes graves, que resultaram na morte das vítimas.

Entre os presos está um dos integrantes do grupo criminoso, de 22 anos, envolvido no roubo qualificado pela morte, praticadas contra o aposentado Nicomedes Francisco Pinto Lopes, 69 anos, encontrado morto no dia 25 de março, em Cuiabá. O suspeito era um dos alvos da Operação Omertá, deflagrada no mês de junho pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Cuiabá, e que estava foragido.

Além da prisão do foragido, a operação resultou na apreensão de drogas e apetrechos relacionados ao comércio de entorpecentes, um flagrante de tráfico de drogas, uma pessoa conduzida por uso de entorpecentes e no cumprimento do mandado de prisão contra o autor de um homicídio em Nova Brasilândia.

Segundo o delegado de Chapada dos Guimarães, Alexandre da Silva Nazareth, as ações de combate a organizações criminosas em Chapada dos Guimarães serão constantes, especialmente para desarticular grupos envolvidos em crimes de tráfico de drogas, roubos e furtos no município e região.

“Sabemos que o tráfico de drogas fomenta outros tipos de crimes, especialmente roubos, furtos e até mesmo homicídio, então por isso a delegacia está desenvolvendo investigações constantes que promovam o combate a organizações criminosas envolvidas nos fatos, desarticulando a criminalidade na cidade e municípios vizinhos”, disse o delegado.

Caso Nicomedes

O aposentado desapareceu no dia 21 de março, da casa onde morava em Chapada dos Guimarães, e seu corpo foi localizado quatro dias depois às margens da rodovia Helder Cândia, com marcas de disparos de arma de fogo na cabeça.

O suspeito que teve o mandado de prisão cumprido nesta sexta-feira (13) foi identificado como um dos executores do roubo, assim como a pessoa que manteve a vítima em sequestrada, enquanto auferindo a vantagem patrimonial.

O crime foi inicialmente investigado pela Delegacia de Chapada dos Guimarães, onde o aposentado morava. Com os elementos probatórios reunidos no curso do inquérito, o delegado Alexandre Nazareth representou à Justiça pela prisão dos suspeitos identificados. Contudo, o juízo da Comarca do município declinou da competência entendendo que o crime, então tratado como roubo seguido de morte, ocorreu no município de Cuiabá, e remeteu o caso para a Capital.

No mês de junho, a Derf Cuiabá deflagrou a operação que deu cumprimento a 13 ordens judiciais, expedidas pelo juízo da 6ª Vara Criminal de Cuiabá, com alvo em oito suspeitos identificados (seis homens e duas mulheres). O suspeito era considerado foragido.

Policia Civil-MT