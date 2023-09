Glorify lança conteúdos exclusivos sobre depressão e ansiedade

Entre as novidades, está o novo conteúdo ‘Juntos na Escuridão’, com gravação de grandes nomes como Helena Tannure e João Lúcio Tannure

Por Bruna Nunes

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, a quantidade de pessoas depressivas nas Américas aumentou 17% entre os jovens de 15 a 29 anos. Infelizmente, o suicídio aparece como a quarta causa de morte mais recorrente, atrás de acidentes no trânsito, tuberculose e violência interpessoal.

Como forma de conscientização e em referência ao Mês de Setembro Amarelo, o Glorify lançou conteúdos especiais sobre o tema. Ao todo, são 7 histórias na categoria Pensamentos do Dia, que podem ser acessados pela Aba Ouvir do aplicativo. Estas histórias mostram que até mesmo gigantes da Fé como Martinho Lutero, Charles Spurgeon e Martin Luther King Jr. enfrentaram problemas ligados à depressão e ansiedade e como superaram estes desafios.

“Falar sobre depressão é de extrema importância. Se engana quem pensa que os cristãos não sofrem com isso. Muitas vezes, as pessoas passam por problemas difíceis e a ansiedade e depressão podem tomar lugar. Portanto, nossa missão é mostrar que até mesmo grandes referências do Cristianismo sofreram deste mal, mas que conseguiram superar graças a Fé”, explica Bárbara Benevenuto, Gerente de Marketing Brasil do Glorify.

Além dos conteúdos criados com base no livro “Juntos na escuridão”, da editora Mundo Cristão, o aplicativo ainda lançou conteúdos novos, como histórias bíblicas para dormir como a História de Jonas. Grandes vozes do Gospel narram tais histórias como Nívea Soares, Helena Tannure e João Lúcio Tannure.

Sobre o Glorify

Fundado em 2019 pelos empreendedores britânicos Henry Costa e Ed Beccle, o Glorify é um aplicativo cristão de devocional diário que cria espaço e estrutura para que todas as pessoas se conectem com Deus todos os dias.

Projetado para ajudar a adquirir bons hábitos de adoração com conteúdo de qualidade, o Glorify oferece leituras diárias da Bíblia sobre temas relevantes, meditação guiada, música de adoração e espaço para reflexão e oração. Cristãos em todo o mundo são guiados por pequenas rotinas de adoração para fortalecer seu relacionamento com Deus e reabastecer seu espírito todos os dias.

O aplicativo está disponível para download na Google Play Store e Apple Store.