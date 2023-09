Coração e saúde bucal: entenda a relação entre eles e os principais sintomas

Por Daniele Dutra

Uma boa higiene bucal evita cáries, mau hálito e problemas nas gengivas, mas o que poucos sabem é que ela pode prevenir também problemas no coração, como a endocardite bacteriana. O agente infeccioso entra na corrente sanguínea por meio de bactérias comuns nas cáries dos dentes ou nas gengivas inflamadas, seja por gengivite ou periodontite. Além disso, cortes no tecido gengival causados por tratamentos dentários também podem contribuir com o desenvolvimento da doença. Os microrganismos presentes no sangue chegam até o coração por meio da circulação e se alojam nessas lesões, causando o problema.

Segundo Paulo Zahr, cirurgião dentista e CEO do Grupo OdontoCompany, maior rede de clínicas odontológicas do mundo, dentre os sintomas da doença estão: febre e calafrios, cansaço excessivo, dor nos músculos e nas articulações, sudorese noturna, tosse persistente, manchas e mucosas no corpo. Em 29 de setembro se comemora o Dia Mundial do Coração e por isso, é importante ficar atento e perceber os sinais que o organismo dá. A endocardite bacteriana é uma doença infecciosa que afeta o endocárdio, revestimento interno do coração. Ela pode ser aguda, quando começa subitamente a evoluir de forma muito rápida, podendo afetar o cérebro, os pulmões, o fígado e os rins. Caso a doença não seja diagnosticada a tempo, o paciente pode vir a óbito. Já a subaguda, os sintomas começam de forma gradual e podem persistir por mais de um ano.

Esse tipo da doença se manifesta principalmente em pessoas que usam piercing na língua ou têm tumores no sistema digestivo, particularmente o câncer colorretal. O problema é causado por microrganismos que chegam ao coração por meio da corrente sanguínea. A doença é causada pela presença de bactérias na circulação sanguínea e de lesões no endocárdio, ou seja, a patologia só se desenvolve em indivíduos com um histórico de problemas cardíacos. O surgimento da doença está diretamente ligado a problemas de saúde bucal, por isso, é importante manter a saúde bucal em dia, visitar o dentista regularmente e fazer um check-up odontológico.

