Produtor poderá adquirir bens de até R$ 500 mil de forma facilitada

Com o Fast Máquina, novo produto da fintech agrícola Agropermuta, é possível comprar maquinário agrícola e linha amarela para diversas culturas

Por Kassiana Bonissoni

Com a proposta de ampliar o crédito ao produtor rural, a fintech agrícola Agropermuta acaba de lançar uma nova possibilidade de aquisição de bens, o Fast Máquina. O produto permite o acesso a diferentes tipos de maquinário agrícola com valor de R$ 250 mil a R$ 500 mil, com um plano de pagamento de 36 parcelas fixas mensais. A expectativa da companhia é disponibilizar a revendedores e agricultores cerca de R$ 75 milhões em até 12 meses com a solução.

A principal característica do Fast Máquina é que ele atende as necessidades do campo em diversas culturas e não somente para grãos como nos demais produtos da Agropermuta. “É um produto amplo, para qualquer tipo de máquina e implemento desse ticket e com aderência de crédito para produtores de soja, milho, feijão, cana-de-açúcar, café, hortifrúti, pecuária de corte e de leite, entre outras”, destaca Alex Kalef, diretor executivo da fintech.

Outro diferencial é que além de tratores e implementos diversos, o crédito também pode ser direcionado para a linha amarela, que contempla retroescavadeiras, mini pás carregadeiras e mini escavadeiras. Já para projetos de irrigação, a solução estará disponível em um segundo momento para o montante de até R$ 500 mil.

A contratação é facilitada, já que acontece de forma totalmente digital e o pagamento é feito direto à concessionária do bem escolhido. Em média, o produto é faturado de três a cinco dias e a entrega pode ser programada, já com rastreio e seguro ao sair da revenda. O plano de pagamento inclui taxa de juros competitiva de 1,15% mensal e o próprio bem como garantia e não a produção.

“Dessa forma, queremos impactar centenas de agricultores e pontos de vendas, negócios pequenos e médios que poderão ter acesso a produtos de alto valor agregado, possibilitando aumento de produtividade e rentabilidade a esses clientes”, pontua o executivo.

Sobre – A AgroPermuta é uma fintech agrícola fundada em 2020, em São Paulo/SP, que oferece soluções inovadoras de financiamento ao produtor rural de todo o Brasil como uma alternativa aos bancos. Formada por um time de profissionais experientes no mercado financeiro, a empresa disponibiliza um contrato de financiamento programado para a aquisição de um determinado bem, como: usina solar, sistemas de irrigação, sistemas de armazenagem, veículos, máquinas e implementos agrícolas.

Saiba mais em www.agropermuta.com.br