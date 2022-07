Gilberto Figueiredo intensifica ações em reuniões com lideranças comunitárias

Ex-secretário estadual de saúde e pré-candidato a deputado estadual percorreu bairros de Cuiabá e Rondonópolis

Da Assessoria

O ex-secretário estadual de saúde, Gilberto Figueiredo (UB), realizou na última semana uma série de encontros regionais em conjunto com lideranças comunitárias em Cuiabá e Rondonópolis (218 km de Cuiabá), intensificando a pré-campanha a deputado estadual.

Entre os bairros percorridos na capital estão o Jardim Florianópolis, Guarita e CPA. Já em Rondonópolis, Figueiredo conversou com a população junto a pré-candidata a deputada federal Marchiane Fritzen (UB). O objetivo desses encontros, denominados “Amigos do Gilberto”, é apresentar os projetos e ações voltados à pré-campanha.

“Esses encontros são muito produtivos, pois conversamos muito com os moradores. Pude ouvir as histórias deles e contar um pouco da minha. É preciso agradecer a todos que nos receberam e às lideranças para ouvir nosso projeto e as defesas que pretendemos fazer”, relata Gilberto.

Silvana Regina Conceição é moradora do Jardim Florianópolis há 27 anos e atua como presidente do conselho gestor do Posto de Saúde Comunitário (PSF) da região norte, que contempla os bairros Jardim União e Jardim Florianópolis. Ela destaca o sentimento de gratidão ao compromisso que Gilberto Figueiredo teve com a comunidade enquanto esteve à frente da Secretaria de Estado de Saúde.

“Para o Jardim Florianópolis é uma honra receber o ex-secretário Gilberto, que combateu de frente na pandemia e ajudou a trazer a vacina para o estado. Ele fez um trabalho maravilhoso dentro da secretaria, então será sempre bem vindo e recebido de braços abertos”, disse.

A representante defende ainda que, se eleito, Gilberto poderá fazer ainda mais pelos moradores da região. “Represento a saúde da minha comunidade há 20 anos e sei o sofrimento que era. A população era deixada para trás, nesse sentido, mas toda vez que pedi a ele sempre tive um bom resultado. Acredito que ele sendo pré-candidato e sendo eleito a nossa população vai ter um reflexo muito maior da capacidade dele como gestor”, completa.

Em Rondonópolis, a pré-candidata a deputada federal, Marchiane Fritzen (UB), ressalta a importância dessas reuniões para que as pessoas possam sentir segurança em escolher seus representantes.

“Esse momento é importante não só por conta da pré-campanha, é importante em qualquer período – se reunir para ouvir pessoas e trocar experiências, isso é importante e fundamental em qualquer circunstância. Me sinto muito acolhida neste projeto político junto ao Gilberto, que não é apenas nosso, mas de um grupo de pessoas que querem o bem do nosso Estado – e nós em Rondonópolis queremos ser protagonistas também desse desenvolvimento. Então esses encontros e bate-papos são fundamentais para o processo democrático, especialmente neste período”, frisa Marchiane.