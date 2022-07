O Que são móveis multiuso? conheça 4 itens que são tendência para quem tem pouco espaço

Por Beatriz Magalhaes

Com espaços cada vez menores, os móveis multiuso são os novos queridinhos. Há anos eles estão no mercado – a exemplo do sofá-cama, que já foi sonho de muitos consumidores.

Hoje, os móveis multiuso estão disponíveis para o mobiliário de basicamente todos os ambientes, desde os sofás-baú, cadeiras empilháveis e bancos que se transformam em mesas. Versatilidade, modernidade e funcionalidade são algumas das suas principais vantagens, uma vez que aquele canto inutilizado ou até mesmo um ambiente compacto ganham utilidade e contribuem para a decoração e organização no dia a dia.

“Com o passar dos anos, as necessidades do lar podem mudar. Além disso, para muitas pessoas, economizar espaço dentro de casa tornou-se uma necessidade. Durante a pandemia, por exemplo, o quarto acumulou uma nova função em muitos lares, como escritório para o trabalho remoto. Diante de todas as necessidades da vida moderna, os móveis multifuncionais se consolidaram nos últimos anos como uma realidade e vêm ganhando cada vez mais adeptos”, afirma Pamela Paz, fundadora e CEO da Tuim, primeira empresa de móveis residenciais por assinatura do Brasil.

Além da otimização dos espaços, os móveis multiuso podem evitar reformas ao trazer novas possibilidades criativas para aproveitar os ambientes da casa de maneiras diferentes.

Sendo assim, o uso inteligente do espaço disponível é uma das principais vantagens deste mobiliário. Funcionalidade e conforto são tendências para este ano, por isso a executiva listou algumas opções de móveis multiúso que combinam com a decoração de lares de todos os tamanhos e estilos.

Sofá-cama

Há algumas décadas, o sofá-cama era uma grande novidade, entretanto, hoje o item é mais comum do que imaginamos e integra a decoração de muitos lares.

Considerado a melhor opção para uma noite de sono confortável tanto para os hóspedes, como para os próprios moradores na hora de acompanhar seus programas e filmes preferidos.

Nichos

O nicho é um excelente exemplo de móvel coringa para compor a decoração de qualquer ambiente. Ele é útil desde o quarto, substituindo o aparador, na sala para disposição dos livros e fotos, ou até mesmo no banheiro para guardar utensílios de higiene e cosméticos.

Os nichos são versáteis, práticos e bonitos para compor a decoração do lar, alguns possuem prateleiras e gavetas.

Estantes multiuso

Antigamente as estantes possuíam uma única função: suporte para televisores. Porém, atualmente esta peça é fundamental para a decoração das salas. Cada vez mais modernas, elas ganharam inclusive uma nova maneira de uso e tornaram-se divisórias para ambientes. Esta opção é ótima principalmente para quem quer decorar a sala de jantar ou para quem mora em um flat, por exemplo.

Armários organizadores

Os armários são essenciais para garantir eficiência ao lar, afinal podem ser usados em todos os cômodos. Há apenas uma ressalva: eles precisam integrar o ambiente, sem destoar da decoração.

Usados, sobretudo, na cozinha, além de serem úteis para guardar alimentos e utensílios domésticos, eles podem se transformar em uma pequena mesa para as refeições ou até mesmo preparo dos alimentos.

Sobre a Tuim — Fundada em 2019, a Tuim é a primeira empresa de Móveis por Assinatura do Brasil. Nasceu como uma solução simples e inteligente de consumir móveis, com total autonomia ao consumidor para escolher exatamente o que quer e pelo período que precisa. A startup oferece um amplo e diversificado catálogo para que não seja necessário investir definitivamente em móveis e sim usá-los apenas pelo momento necessário.

PiaR Comunicação