Especialista dá dicas de quais alimentos consumir para aumentar imunidade no período da seca

Ingestão de produtos naturais ajuda a reforçar sistema imunológico contra doenças

Da Assessoria

O período de seca acaba ocasionando um grande número de doenças respiratórias. Por isso, é importante reforçar a imunidade, por meio de uma alimentação saudável. Pensando nisso, o médico especialista em Medicina Interna, Arnaldo Sérgio Patrício, dá algumas dicas sobre quais alimentos devem ser consumidos e outros que devem ser evitados.

Arnaldo Patrício é responsável pela unidade de Nutrição do Hospital São Judas Tadeu. Ele pontua que para que o organismo possa criar uma barreira a doenças como gripes e resfriados é importante adotar hábitos alimentares mais equilibrados, com consumo de ingredientes naturais ricos em micronutrientes e que possuem bioativos.

“A preocupação com a imunidade está mais em alta do que nunca. E nessa época do ano em que vivenciamos a seca, as pessoas estão convivendo em um ambiente mais fechado e ficam mais propensas a contraírem o vírus influenza ou patógenos que causam o resfriado comum. E uma dieta equilibrada e saudável pode contribuir para formar uma barreira contra enfermidades”, pontua.

De acordo com o especialista, alimentos como alho, que possui alicina; laranja, que possui naringenina; gengibre, que possui shogaol e gingerol; açafrão da terra que possui cúrcuma; brócolis e couve, que possuem sulforafanos, por exemplo, tem o poder de contribuir no combate a vírus e bactérias, justamente por reforçarem o organismo das pessoas.

“Temos uma infinidade de alimentos ricos em substâncias que são muito importantes para o nosso corpo. As laranjas, limões, acerola, goiaba, por exemplo, possuem vitamina c. São ingredientes de fácil acesso, que são mais baratos do que consumir um alimento industrializado e que trazem benefícios infinitos para a nossa saúde. Então, na hora de comer, é sempre preciso pensar nisso”, afirma Arnaldo Patrício.

Outro ponto que deve ser observado é a ingestão de água, além da manutenção de uma rotina equilibrada. “Uma boa imunidade é construída em conjunto com consumo de alimentos saudáveis, qualidade de sono, prática de atividade física e modulação do estresse. Isso tudo estimula o nosso metabolismo a também absorver melhor o que ingerimos e incrementar o nosso sistema de defesa”.

Hospital São Judas Tadeu

O hospital atua a mais de 36 anos em Cuiabá e conta com Pronto Atendimento 24 horas, clínica de imagem, com tomografia e ultrassonografia, consultórios de ginecologia, urologia, ortopedia e traumatologia, Unidade de Emagrecimento e Longevidade e novas enfermarias.

A unidade hospitalar atende com plantões 24 horas e possui uma completa estrutura e profissionais capacitados para realizar os mais diversos tipos de procedimentos. Para mais informações, basta entrar em contato no telefone (65) 2128-5454.

