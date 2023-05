Franquia de boteco sertanejo proporciona entretenimento até para as crianças e prevê ótimo faturamento em 2023

Com espaço kids, Buteco Folks pretende dispor de 20 unidades até o final do ano

Por Larissa Yoshida

Com três unidades inauguradas desde outubro do ano passado, o bar sertanejo Buteco Folks, novo modelo de negócio do grupo Folks Franquias que pretende faturar R$ 85 milhões em 2023, tem chamado a atenção por proporcionar entretenimento para toda a família, inclusive para os pequenos. Recepcionados pelo mascote Pézinho, a criançada tem acesso a um espaço kids e pode desenhar e colorir à vontade enquanto a família se diverte também. Até o final do ano, a marca pretende vender 20 unidades, atingindo o faturamento de R$ 10 milhões.

Criado pelos empreendedores Pedro Elero e João Paulo Albuquerque, que também são fundadores da Folks Pub, o boteco surgiu para suprir uma necessidade que muitos municípios do interior têm: falta de um local para reunir amigos e família para desfrutar momentos agradáveis, com música ao vivo, petiscos e drinks saborosos. Atualmente, eles têm três unidades abertas até o momento, sendo elas em Cambé e Apucarana, no Paraná, e Americana, em São Paulo.

“Desde que inauguramos a primeira unidade da Folks Pub, em 2014, ouvimos pessoas que vêm do interior dizer que querem levar a experiência Folks para a cidade natal. Pensando nisso, desenvolvemos um modelo de negócio que é viável para os municípios menores e que, ao mesmo tempo, carrega os pontos fortes da nossa marca, que são o estilo sertanejo, o conceito e a metodologia de atendimento do nosso grupo”, conta Albuquerque, sócio-fundador e diretor de expansão do Buteco Folks.