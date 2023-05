Empresas fora do eixo Rio-SP impulsionam crescimento econômico

Novas tecnologias, como o ChatGPT, são apostas para um novo impulso

Por Paula Oliveira

De acordo com o Serasa Experian, o número de pedidos de falência no Brasil aumentou 34% em janeiro de 2023, em relação ao mesmo período do ano anterior. Já segundo um levantamento do McKinsey & Company, de 2023 concluiu que cerca de um terço das empresas em todo o mundo estavam enfrentando sérias dificuldades financeiras, ainda devido à pandemia.

Contramão disso está o desempenho da Sankhya, uma das empresas mais relevantes provedoras de gestão corporativa do Brasil (ERP), que além de ultrapassar as expectativas, registrou um número histórico em seu faturamento para o primeiro trimestre de 2023. A empresa teve um crescimento de 34% em relação ao mesmo período do ano passado e um crescimento de 44% em sua receita recorrente, que já representa 83% de todo o faturamento da companhia.

Os números são um exemplo do sucesso das companhias fora do eixo Rio-SP. De acordo com dados do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), em 2020 a região nordeste foi a que mais criou empregos em empresas de pequeno porte, seguida pela região Sul e, segundo informações da B3, a participação dos investidores residentes fora de São Paulo e Rio de Janeiro saltou para mais de 50%.

Para acompanhar esse cenário, a Sankhya também reforça seus objetivos de expansão e crescimento, com a meta de faturar R$1 bi até 2025. Já com base nesses parâmetros, nos últimos três meses a empresa contratou 130 pessoas para equipe e abriu 4 unidades, nas regiões Nordeste, Sul e Sudeste.

“Nós continuaremos investindo em tecnologia para atender as reais necessidades dos nossos clientes. Mesmo com resultados expressivos, não medimos esforços para lançar novidades. Uma delas, inclusive, é a integração do nosso “Gerente on-line” com o ChatGPT, que apoiará os gestores na interpretação dos principais indicadores de performance do negócio, e que já está em fase de testes com alguns clientes, isso com certeza deixará a nossa solução mais completa e atraente”, finaliza Breno.

Em 2020, a mineira recebeu um aporte de R$425 milhões aplicados pelo fundo soberano de Singapura, o GIC – essa transição marcou um dos maiores investimentos em companhias de softwares de gestão do País. Também incorporou em seu portfólio três empresas nos últimos dois anos e planeja continuar expandindo sua atuação esse ano.