Eu Capacito e Deloitte abrem inscrições para 100 bolsas gratuitas de graduação

Programa é direcionado a jovens de baixa renda de todo Brasil; interessados devem preencher inscrição na plataforma

Por Jéssica Vieira

A plataforma de cursos gratuitos Eu Capacito, em conjunto com a Deloitte, organização líder em serviços profissionais, está com inscrições abertas para o processo seletivo que vai conceder 100 bolsas gratuitas para graduação em Administração com ênfase em Transformação Digital. Metade das bolsas serão destinadas a jovens provenientes da plataforma Salvador Tech, programa da Secretaria municipal de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda da capital baiana. As candidaturas devem ser feitas pelo site Eu Capacito, até 14 de dezembro.

A graduação tem oito semestres, é 100% online e com aulas ao vivo. Para participar, os interessados devem cumprir alguns requisitos: ter de 17 a 30 anos, Ensino Médio completo cursado em escola pública, não possuir Ensino Superior completo e nem estar cursando graduação. Além disso, é necessário ter acesso a um computador com conexão à internet para acompanhamento do curso, pertencer à baixa renda e ter interesse na área do curso. No caso da parceria com a Salvador Tech, as bolsas serão exclusivas para pessoas pretas.

A iniciativa faz parte do Programa de Formação de Administradores de Empresas, apoiado pela Deloitte. As aulas serão oferecidas pela Faculdade Trevisan Escola de Negócios e terão início em fevereiro de 2023. Mais informações sobre o curso podem ser encontradas no site da instituição de ensino.

Processo seletivo

O processo seletivo será composto por quatro etapas: inscrição e questionário socioeconômico, vestibular e entrevista, conforme regulamento. Somente a aprovação no vestibular não é garantia de bolsa.

Programa de Formação de Administradores de Empresas

Curso: graduação em Administração com ênfase em Transformação Digital

Formato: 100% online, com aulas ao vivo

Público: pessoas entre 17 e 30 anos, com Ensino Médio completo e pertencente à baixa renda

Prazo: até 14 de dezembro

Informações: regulamento e inscrições no site do Eu Capacito

Sobre o Eu Capacito

O Eu Capacito é uma plataforma que tem o objetivo de formar uma legião de profissionais para a economia digital. Apoiado por diversas empresas da iniciativa privada, o Eu Capacito promove a capacitação profissional gratuita, focadas em habilidades de tecnologia, seja do ponto de vista conceitual, técnico (desenvolvimento) ou ferramental (manuseio para áreas de negócio), além de conhecimento em outras áreas consideradas importantes para a vida corporativa ou empreendedorismo (soft skills). Criado pelo Movimento Brasil Digital, atualmente o projeto é liderado pelo Instituto IT Mídia, organização sem fins lucrativos dedicada a projetos educacionais de impacto na área de tecnologia da informação.

Sobre a Deloitte

A Deloitte é a maior organização de serviços profissionais do mundo, com 415 mil profissionais gerando impactos que realmente importam em mais de 150 países. Com 177 anos de história, oferece hoje serviços de auditoria, consultoria empresarial, assessoria financeira, gestão de riscos e consultoria tributária para clientes públicos e privados dos mais diversos setores. No Brasil, onde atua desde 1911, a Deloitte é líder de mercado, com cerca de 7.000 profissionais e operações em todo o território nacional, a partir de 15 escritórios.

A Deloitte refere-se a uma firma-membro da Deloitte, uma de suas entidades relacionadas, ou à Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”). Cada firma-membro da Deloitte é uma entidade legal separada e membro da DTTL. A DTTL não fornece serviços para clientes. Por favor, consulte www.deloitte.com/about para saber mais. A Deloitte é líder global em auditoria, consultoria empresarial, assessoria financeira, gestão de riscos, consultoria tributária e serviços correlatos. Nossa rede de firmas-membro, presente em mais de 150 países e territórios, atende a quatro de cada cinco organizações listadas pela Fortune Global 500®. Saiba como os 415.000 profissionais da Deloitte impactam positivamente seus clientes em www.deloitte.com.

