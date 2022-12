Renner começa a operar no Shopping 3 Américas a partir de 2023

A marca é uma das principais varejistas do ramo da moda no país

Da Assessoria

O Shopping 3 Américas está trazendo uma das maiores lojas de moda do país, a Renner S. A. Já no primeiro semestre de 2023, ela deve começar a operar na unidade e irá compor, assim, a cartela de 150 lojas do Shopping.

A chegada da Renner faz parte do plano de expansão do Shopping 3 Américas, que é considerado o shopping mais cuiabano. Por mês, o local recebe mais de 400 mil pessoas e é para cada vez mais atender esse público, que o Shopping está focado em trazer novas marcas e serviços para o seu interior.

O gerente de marketing, Patrick Lima, afirma que a Renner será instalada em um espaço de 1.500 m² e ficará localizada no 1º piso. Até o momento, a expectativa é de que sejam gerados cerca de 50 empregos diretos, o que além de tudo, irá fomentar a economia e renda da região.

“Estamos trazendo mais essa novidade de peso aqui para o local e que irá beneficiar um grande público. Essa novidade demonstra que estamos pensando em cada vez mais proporcionar novas experiências agregadoras aos usuários, assim como temos feito desde que inauguramos”, considerou Patrick Lima.

Conhecida por criar uma experiência única para os clientes, com a melhor escolha de recursos para diminuir o impacto ambiental desde a concepção até a operação, a Renner é considerada uma das principais varejistas do setor de moda do Brasil. Ela opera no país há mais de 20 anos.

Shopping 3 Américas

Fundado em 1996, o empreendimento foi inaugurado com apenas 95 lojas. Hoje, conta com mais de 150operações. Ampliação que foi possível graças à expansão do espaço físico, que, agora, passa por uma nova reforma interna para trazer mais modernidade e conforto aos clientes.