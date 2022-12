Reeducandos da Cadeia Pública de Colniza concluem cursos de operadores de trator agrícola e retroescavadeira

Os alunos frequentaram o curso como bolsistas devido a parceria do Estado, firmada por meio da unidade prisional com a Prefeitura de Colniza

Por Alecy Alves

Sete reeducandos da Cadeia Pública de Colniza (1.065 km de Cuiabá) concluíram a formação de operador de trator agrícola e retroescavadeira. Com 40h/aula, o curso se encerrou no último domingo (04.12), com as aulas práticas ministradas nas dependências da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Ofertada gratuitamente, por meio de parceria entre a unidade prisional e a Prefeitura Municipal, a parte teórica ocorreu nas instalações da Cadeia. O custo dessa capacitação é de R$ 1 mil por aluno, de acordo com o diretor da Cadeia, Heitor Nogueira.

O diretor destaca a importância do acesso ao conhecimento e oferta da formação profissional à reintegração social das pessoas privadas de liberdade. “O emprego como meio de geração de renda é fundamental nesse processo e, consequentemente, no combate à reincidência criminal”, afirma.

Além dessa turma formanda, outras sete pessoas privadas de liberdade, que cumprem sentença na mesma unidade, terão a oportunidade de frequentar esse curso em 2023. A previsão é que a formação ocorra em fevereiro.

Atualmente, a Cadeia Pública de Colniza é ocupada por 118 reeducandos oriundos do próprio município e de outros da região, entre os quais, Aripuanã, Cotriguaçu e Juruena.

Unidade de Colniza

Sesp-MT