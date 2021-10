Estados Unidos da América anunciam protocolos para entrada de visitantes

Publicado por: Rosano Almeida

Por Jonas Valente – Repórter Agência Brasil – Brasília

O governo dos Estados Unidos anunciou nesta segunda-feira (25.10.2021) procedimentos e regras para a retomada da entrada de visitantes no país no contexto da pandemia do novo coronavírus a partir do dia .

Visitantes estrangeiros devem apresentar comprovantes de vacinação contra a covid-19, além de teste negativo realizado no máximo 72 horas antes do embarque. Os requisitos serão tanto para a entrada por via aérea como por fronteiras terrestres.

Os menores de 18 não precisam estar vacinados, informou a Casa Branca. Porém será exigido o teste negativo realizado 72 horas antes para menores acompanhados e 24 horas antes para os não acompanhados. Em entrevista coletiva realizada , representantes do governo dos EUA justificaram a medida pelo fato desse público ainda não ser elegível em diversos países para a imunização contra a covid-19.

Outro motivo para a decisão é o fato de adolescentes em muitos casos estarem sendo vacinados com imunizantes não aceitos nos Estados Unidos ou recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Outra exceção aos requisitos para a entrada de turistas e outros viajantes será para países que ainda não tiveram condições de implantar um programa massivo de vacinação para sua população imunizada.

Devem ser incluídos nessa categoria as nações identificadas pela OMS com nível de cobertura vacinal contra a covid-19 abaixo dos 10%. Esses países são informados pela OMS periodicamente, lista que será levada em consideração.

Atualmente, cerca de 50 países estão nessa condição. Pessoas desses países ão de apresentar justificativas para a ida aos Estados Unidos, que serão avaliadas pelas autoridades estadunidenses.

No grupo das exceções entram também pessoas com reações alérgicas severas às vacinas contra a covid-19. Os critérios serão detalhados em normas e diretrizes que serão divulgadas pelo governo dos EUA.

*Matéria modificada às 18h54 para correção de informação.