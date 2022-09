As bolas gigantes de granizo que atingiram a Espanha apesar do tempo seco

É que o verão com temperaturas em níveis atípicos deixou o Mar Mediterrâneo mais quente do que o costume nesta época do ano, aumentando a virulência de tempestades.

Além disso, as mudanças climáticas estão alterando os padrões de tempestades de granizo no mundo, uma vez que o ar mais quente faz com que mais água evapore da superfície terrestre. O granizo se forma quando essa umidade sobe a partes da atmosfera onde o ar é frio a ponto de congelar as gotas d’água.