Cuiabá sedia seminário nacional sobre marketing político e comunicação governamental

Público-alvo são políticos, gestores de partidos políticos e profissionais da comunicação

A edição nacional do Seminário de Gestão de Comunicação Governamental e Mandatos chega a Cuiabá para discutir sobre como aperfeiçoar o marketing político e a comunicação governamental. O evento acontece no dia 14 de junho, no auditório da Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM).

O seminário vai reunir grandes nomes da área, como o consultor político Fred Perillo, os marqueteiros Rodrigo Gadelha, Marcelo Senise e Max Macgaiver, o especialista em neuromarketing Fernando Di Chiara, além do criador da plataforma SCOPO de Monitoramento Político, Paulino R e Silva.

Esta edição do evento em Cuiabá é promovida pela agência Comunica 360 Marketing e Inteligência Digital, em parceria com a Neoplace Technologies e Agência Nuvem. São apoiadores a Assembleia Legislativa, a Associação Mato-grossense dos Municípios e as Câmaras de Vereadores.

De acordo com Marcelo Senise, palestrante e sócio da Comunica 360, o seminário vai demonstrar como a evolução das mídias digitais tem exigido cada vez mais conhecimento dentro da área de comunicação/marketing e apresentar as ferramentas de marketing que vão auxiliar, tanto políticos como os profissionais, a aprimorar a comunicação do mandato.

A intenção é contribuir, através do know how da agência Comunica 360 Marketing e Inteligência Digital e a Neoplace Technologies, para o processo de escuta das demandas da população e estabelecer uma interlocução eficaz e alinhada à estratégia de mandato.

A Comunica 360 é uma empresa especialista em comunicação, marketing, inteligência digital e inteligência artificial, com ênfase em marketing político, governamental e eleitoral. Trata-se de uma agência com foco em monitoramento, especialmente na área de inteligência artificial.

Já a Neoplace Technologies é a empresa responsável pela criação da plataforma SCOPO de Monitoramento Político, focada em desenvolvimento de produtos para o digital, treinamento de equipes na área e soluções em tecnologia para os mais diversos segmentos.

“Hoje não basta simplesmente o mandatário ou político publicar as coisas que está fazendo. A mensagem dele tem que chegar até seu eleitor, à população. A comunicação também é educativa, informativa e formativa. E esses aspectos precisam ser abordados pelos profissionais e muitos ainda não o fazem pela falta de domínio das técnicas, especialmente do que concerne ao digital. E vamos apresentar toda essa inovação durante o seminário”, afirmou Senise, que fará uma palestra sobre as ferramentas e inteligência artificial na gestão da comunicação pública.

O público-alvo do seminário são políticos, gestores de partidos políticos, assessores e produtores de conteúdo, além de profissionais da comunicação de Mato Grosso. Para participar é necessário se inscrever de forma institucional, através das prefeituras e câmaras de vereadores dos municípios, ou da Assembleia Legislativa e dos partidos políticos, sindicatos e associações. Não serão aceitas inscrições que não tenham vínculos com as entidades e órgãos públicos.

Com a realização do Seminário de Gestão de Comunicação Governamental e Mandatos, Cuiabá entra na rota de grandes eventos do segmento de marketing político. O seminário já foi realizado em Brasília, Belo Horizonte, Florianópolis e São Paulo.

“Mato Grosso está completamente fora do eixo de cursos e seminários na área de marketing e de comunicação. E isso foi uma coisa que sempre nos incomodou. Agora, nós esperamos que este seja o primeiro de muitos eventos que a Comunica 360, em parceria com a Neoplace Technologies, irá promover”, concluiu Marcelo Senise.

Palestras

O Seminário de Gestão de Comunicação Governamental e Mandatos acontece em 11 de junho, no auditório da AMM, e terá três palestras magnas. A primeira fica por conta de Fred Perillo, que será o responsável por apresentar “Methodo M – Mapa Mental Marketing de Mandato”.

Fred Perillo é consultor, palestrante, estrategista digital e atua com marketing político desde 1992 e na comunicação digital desde 2008. Tem larga experiência em coordenação de equipes de comunicação em campanhas eleitorais e mandatos. Ele apresentará um método inédito que ensina como fazer planejamento estratégico de mandatos políticos, em sete passos.

Na sequência será a vez de Rodrigo Gadelha palestrar sobre o “WhatsApp como ferramenta para a comunicação do mandato”. Especialista em marketing político digital, Gadelha desenvolveu sua própria metodologia de planejamento estratégico, a RG Moebius, usada em campanhas para Presidência da República, Senado, governadores e prefeitos. Além disso, foi eleito o melhor profissional de redes sociais do país em 2018 e o melhor profissional de marketing digital do Brasil em 2021.

A última palestra será de Marcelo Senise, com a participação do especialista em neuromarketing Fernando Di Chiara, sobre “Ferramentas e Inteligência Artificial na gestão da comunicação pública”. Senise possui mais de 33 anos de experiência em política eleitoral, já tendo atuado em diversas campanhas país afora, sendo o precursor da consolidação de análise neuro-comportamental em sistemas de direcionamento emergente em sistemas políticos através da inteligência artificial.

Já Fernando Di Chiara possui mais de 25 anos no mercado corporativo, com ampla experiência em vendas, neuromarketing, neurovendas e gestão de times comerciais de alta performance em empresas de diversos segmentos de mercado.