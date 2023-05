Azul é a única empresa a operar voos diretos entre Rio de Janeiro e Campina Grande, na Paraíba

A companhia observou que existe uma forte relação entre as duas cidades pela quantidade de Clientes que historicamente voam o trecho

A Azul, maior companhia aérea do Brasil em voos diários e número de destinos atendidos, anunciou recentemente a ampliação da malha aérea que atende a cidade de Campina Grande, na Paraíba. Entre as novas conexões lançadas, está o trecho que conecta a cidade diretamente ao sudeste pelo aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro.

Campina Grande ganhou notoriedade como a capital nacional da festa junina. No entanto, a cidade também se destaca pelo seu crescimento econômico e por atrair jovens talentos da área de tecnologia para as faculdades instaladas lá. Além disso, o Rio de Janeiro é a terceira cidade em população, segundo maior PIB do país e uma importante referência turística e de mercado, o que possibilita estimularmos o fluxo de Clientes nos dois sentidos.

“Observamos que existe uma relação forte entre o Rio de Janeiro e Campina Grande pela quantidade de clientes que historicamente viajam entre os dois lugares. Somos a única companhia aérea a operar esse trecho porque estamos comprometidos com um projeto de integração regional, que tem como pilar investir em conexões regulares entre cidades com potencial turístico e econômico com grandes centros. Podemos abrir novas rotas pela diversidade da nossa frota e a flexibilidade da nossa malha. Estamos elevando o fluxo de Clientes para Campina Grande, mas também estamos oferecendo mais opções aos paraibanos que desejam viajar”, afirma Vitor Silva, gerente geral de Malha e Planejamento Estratégico da Azul.

Além dos voos saindo do Rio de Janeiro, a empresa incluiu outra rota para o sudeste por Belo Horizonte e reforçará a integração entre Campina Grande e outras cidades do Nordeste a partir do lançamento de trechos saindo de Salvador, Fortaleza e Natal. A Azul também já dobrou a operação que liga a cidade ao Recife, um dos hubs da companhia e ponto de conexão para outras localidades no Brasil e no exterior. Os novos voos começam a operar de forma permanente a partir de junho, período de festas e alta demanda na região. Confira abaixo a tabela de voos com horários de saída, chegada e frequência dos voos que partem do Aeroporto Santos Dumont.

Expansão da malha aérea de Campina Grande Origem Saída Destino Chegada Frequência Rio de Janeiro (SDU) 22:30 Campina Grande 1:30 Sexta-Feira Domingo Campina Grande 3:35 Rio de Janeiro (SDU) 6:40 Segunda-Feira Sábado

Campina Grande é um símbolo de desenvolvimento e cultura na Paraíba

Campina Grande ganhou notoriedade por ser a capital brasileira das festas juninas, mas também é um polo de inovação tecnológica do país com dezesseis instituições de ensino superior, públicas e privadas. A segunda cidade mais populosa da Paraíba ostenta o segundo maior PIB entre os municípios do interior do Nordeste com mais de 200 mil habitantes e uma atividade industrial bastante variada. Ao todo, estão instaladas no município mais de 1,3 mil fábricas.

O Parque Tecnológico chama atenção pelo dinamismo e frequentemente é acionado por multinacionais do setor para solucionar suas demandas. Recentemente, foi destaque na imprensa pelo projeto que reduzia os custos de produção de ventiladores hospitalares e pela criação do sistema de inquéritos eletrônicos da Polícia Federal. A cidade recebeu o título de maior festa junina do país, concedido pelo Instituto Ranking Brasil. Em 2023, a festa completará 40 anos e acontecerá no tradicional Parque do Povo. O evento tem início no dia 2 de junho, primeira sexta-feira do mês, e acontecerá durante 31 dias de programação ininterrupta. De acordo com a prefeitura, no ano passado, a festa proporcionou a circulação de quase R$ 500 milhões na economia local. Mais de dois milhões de pessoas passaram pelo Parque do Povo, entre elas turistas brasileiros e do exterior.

Quem for ao Maior São João do Mundo poderá desfrutar das delícias da culinária nordestina em restaurantes tradicionais, como o Manoel da Carne de Sol, o bar do Cuscuz ou nas mais de 300 barraquinhas de alimentação e bebidas espalhadas pela festa. Também poderá conhecer a Vila do Artesão, um ponto que reúne mais de 80 chalés de artesanato local, o Museu de Arte Popular, última obra arquitetada por Oscar Niemeyer em vida e a Villa Sítio São João, réplica de uma vila nordestina do início do século XX com programação de entretenimento própria.

