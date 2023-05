Estados Unidos da América (EUA) avançam com auxílio de US$500 milhões em armamentos para Taiwan, diz fonte

Terra

O governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, planeja enviar 500 milhões de dólares em ajuda armamentista a Taiwan, usando a mesma autoridade de emergência que foi usada mais de 35 vezes para a Ucrânia, disse uma fonte familiarizada com o plano nesta sexta-feira.

Como parte do orçamento de 2023, o Congresso autorizou o repasse de até 1 bilhão de dólares em ajuda de armas para Taiwan usando a Autoridade de Saque Presidencial (PDA, na sigla em inglês), um tipo de autoridade que agiliza a assistência de segurança e ajudou a enviar armas para a Ucrânia.

O saque, que autoriza o presidente a transferir artigos e serviços dos estoques dos EUA sem a aprovação do Congresso durante uma emergência, seria a primeira dessa autorização de 1 bilhão de dólares.

A China vê Taiwan, que é governada democraticamente, como seu próprio território, e aumentou a pressão militar sobre a ilha nos últimos três anos. A gigante asiática nunca renunciou ao uso da força para colocar a ilha sob seu controle.

No mês passado, a China organizou jogos de guerra em torno de Taiwan depois que a presidente da ilha, Tsai Ing-wen, se encontrou com o presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Kevin McCarthy, em Los Angeles.

Em fevereiro, o secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, testemunhou perante o Comitê de Serviços Armados do Senado que pretendia fazer uso da autoridade, disse um porta-voz do Pentágono na sexta-feira. O porta-voz se recusou a comentar se os EUA estão avançando com o pacote de ajuda de 500 milhões de dólares.

Fonte: Reuters