Diretores do Sintap/MT se reúnem com presidente do Intermat e discutem demandas dos servidores

Da Assessoria

Na manhã desta quinta-feira (26.01) a presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Sistema Agrícola, Agrário e Pecuário do Estado de Mato Grosso (SINTAP/MT), que representa os servidores do Indea e Intermat, Diany Dias e os diretores Chico Borges e Maria Fernanda se reuniram com o presidente do Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso (Intermat), Francisco Serafim de Barros. Também participou da reunião a diretoria de administração sistêmica, Marcianne Quixabeira.

Um dos principais objetivos do encontro foi de discutir a realização do concurso público para o Intermat, uma luta antiga do Sintap/MT, que inclusive possui na justiça um processo em que obriga o Estado a realizar a prova.

“Durante uma greve realizada pelos servidores do Intermat, ainda em 2015, em uma mesa de conciliação no Tribunal de Justiça, ficou determinado que o governo teria um prazo para realização de concurso público para contratação de mais efetivo. Também ficou estabelecida uma multa diária caso o acordo não fosse cumprido, porém, até hoje não foi feito concurso e tampouco o governo do Estado está pagando a multa por não realização do mesmo”, explicou o diretor do Sintap/MT, Francisco Borges, durante a reunião, lembrando que o último concurso que teve na autarquia foi em 2009.

Na oportunidade, a presidente do Sintap/MT e os diretores pediram o apoio do presidente do Intermat para que essa situação seja por fim resolvida. Ele afirmou ser favorável a reivindicação e que farão levantamento dos custos para a realização do mesmo.

“Foi uma reunião muito harmoniosa, onde pudemos discutir ideias e projetos em parceria entre o sindicato e o Intermat, inclusive a realização de um workshop, então, saímos da reunião com boas perspectivas de avançarmos nas questões que dependem tanto do sindicato quanto dos gestores do Intermat e com isso todos saem ganhando, principalmente os servidores e a sociedade como um todo”, afirmou a presidente Diany.

