Hospital de Câncer de MT inaugura clínica com 25 leitos

Da assessoria

O Hospital de Câncer de Mato Grosso (HCanMT) inaugurou no dia (20/09) a Clínica Onco-hematológica Prudenciana Nogueira de Moraes. A clínica totalmente moderna possui 25 leitos, sendo nove isolamentos semi-UTI, destinados ao cuidado integral do paciente com câncer quando ele estiver sofrendo efeitos colaterais do tratamento e, em algumas situações, mitigar a dor e sofrimento nos pacientes em fim de vida.

O setor foi inteiramente construído e equipado com o recurso proveniente da doação de uma fazenda pelos irmãos Professor José Nogueira e Zilma Nogueira, totalizando um investimento que supera R$ 4,5 milhões. “É uma honra poder homenagear a nossa avó paterna, Prudenciana Nogueira de Moraes, dando nome a esse setor que salvará tantas vidas. Essa doação foi uma vontade que a minha avó sempre teve, e hoje podemos ver o nome dela representando quatro gerações”, aponta o Professor José Nogueira.

O Presidente do HCanMT, Dr. Laudemi Moreira Nogueira, destaca a importância do setor para os pacientes. “Ter liberado para nossa sociedade, para o nosso paciente oncológico, um espaço tão humanizado, estruturalmente adequado, permitindo a esses uma recepção digna, é de fato uma satisfação da direção do Hospital e muita gratidão que queremos externar à família doadora e a todos”, afirma.

O setor começou a receber os pacientes já neste dia 21 de setembro de 2023.