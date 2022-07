Conheça o Primavera Sound, festival que chega neste ano ao Brasil

The Weeknd, Radiohead e Arctic Monkeys foram só algumas das atrações que tocaram ao longo da história. Saiba mais!

Leonardo Suzuki

Você conhece o Primavera Sound?

O Primavera Sound nasceu em Barcelona, na Espanha, no início do século. Desde 2001, a cidade recebe anualmente diversos artistas entre o final de maio e o início de junho, para celebrar esse que é um dos maiores festivais de música de toda a Europa.

O grande objetivo do festival é divulgar as últimas tendências na música nos gêneros de rock e pop, com a presença de bandas prestigiadas e DJs internacionais.

Além disso, Primavera Sound ainda se caracteriza por oferecer a possibilidade de divulgação de talentos mais desconhecidos do grande público.

O sucesso do festival levou à realização do evento também em Portugal, na cidade do Porto. Em 2014, inclusive, o brasileiro Caetano Veloso foi um dos principais nomes do Primavera Sound Portugal. Confira:

E as novidades não param: em 2022, serão inaugurados quatro novos festivais, com edições sediadas em Los Angeles, Santiago, Buenos Aires e São Paulo!

É isso mesmo, o Primavera Sound está vindo pro Brasil, entre os dias 31 de outubro e 6 de novembro!

Para garantir o seu ingresso pro Primavera Sound São Paulo, é só clicar AQUI!

Com;