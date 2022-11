Como possível descoberta do túmulo de Cleópatra pode reescrever a história

O historiador grego antigo Plutarco escreveu uma biografia do marido da rainha, o general romano Marco Antônio, e é responsável pelo relato mais longo e detalhado dos últimos dias do reinado de Cleópatra.

Segundo ele, Antônio e Cleópatra foram sepultados no mausoléu da rainha.

Plutarco conta que, no dia em que Augusto e suas forças romanas invadiram o Egito e tomaram Alexandria, Marco Antônio atirou-se sobre sua espada, morreu nos braços de Cleópatra e foi enterrado no mausoléu.

Se o mausoléu de Cleópatra ainda não tiver desaparecido sob as ondas do Mediterrâneo, junto com a maior parte da cidade helenística de Alexandria, e um dia for comprovadamente encontrado, será uma descoberta arqueológica quase sem precedentes.

Uma descoberta que pode reescrever a história

Embora os túmulos de muitos governantes históricos famosos ainda estejam de pé – o mausoléu de Augusto, inimigo mortal de Antônio e Cleópatra, em Roma, é um exemplo – seu interior, em muitos casos, foi pilhado e perdido há séculos.

Uma exceção notável é o túmulo de Filipe 2° da Macedônia, pai de Alexandre, o Grande, descoberto na cidade de Vergina, na Grécia, no final dos anos 1970.

O túmulo foi encontrado intacto, o que permitiu décadas de pesquisas científicas sobre o seu interior, fazendo avançar nosso conhecimento sobre os membros da família real da Macedônia e sua corte.

O mesmo ocorreria se o túmulo de Cleópatra fosse descoberto e estivesse intacto. A quantidade de novas informações que os egiptólogos, classicistas, historiadores antigos e arqueólogos poderiam recolher do seu interior seria imensa.

A maior parte do nosso conhecimento sobre Cleópatra e seu reinado vem de fontes literárias da Grécia e Roma antiga, escritas depois da sua morte e implicitamente hostis para a rainha egípcia.