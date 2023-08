Churrasqueiro cuiabano vence concurso MT Steak

Paulo Sérgio da Cruz agradou o paladar dos jurados e levou também o prêmio de R$ 50 mil

“É a realização de um sonho ver meu nome reconhecido mundialmente e ter meu corte de carne representando o meu estado, Mato Grosso”, comemorou Paulo Sérgio da Cruz, o ganhador do concurso MT Steak que irá levar esse símbolo para o mundo.

O vencedor do concurso MT Steak foi revelado no último episódio do reality exibido no dia 07 de agosto, no canal Sabor & Arte. “Essa vitória veio para coroar todos meus anos de trabalho, dedicação e respeito a carne, a Pecuária e esse meio que classe dos açougueiros faz parte”, destacou Paulo Cruz.

Levou o segundo lugar Zigomar Bastos, o terceiro lugar foi conquistado por Valdez Miranda, o quarto Leonardo França da Silva e a quinta colocação quem levou foi André Vitaliano.

Criado pelo Instituto Mato-grossense da Carne (Imac) o concurso surgiu da necessidade de um melhor posicionamento da carne de Mato Grosso para os consumidores brasileiros e compradores de outros países. A iniciativa conta o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Mato Grosso (Sedec-MT) e com a parceria do Sindicato das Indústrias Frigoríficas de Mato Grosso (Sindifrigo -MT), Associação dos Criadores de Mato Grosso (Acrimat) e Associação dos Criadores de Nelore de Mato Grosso.

“Essa ideia, que foi do Imac, de estar trazendo esse corte especial onde todos os envolvidos, os competidores e cinco finalistas se empenharam eu tenho certeza que isso será uma grande contribuição para nós promovermos cada vez mais a importância da pecuária que tem no Brasil e na produção dessa importante proteína. Parabéns, e que esse seja apenas o pontapé inicial de tantas outras oportunidades que nós teremos para promover esse corte MT Steak para o mundo”, destacou o Governador de Mato Grosso, Mauro Mendes.

O concurso MT Steak foi realizado em duas etapas: virtual e presencial. A escolha da carne para levar o título do MT Steak, o corte escolhido deveria ser o mais inovador, versátil, original e economicamente viável.

“Mato Grosso é o estado que mais produz carne bovina no Brasil, e o MT Steak surgiu para promover a nossa carne, dando ao corte escolhido, o nome de Mato Grosso”, ressaltou o presidente do Imac, Caio Penido.

O corte

Para vencer a prova do concurso, Paulo Cruz contou que priorizou a versatilidade da peça escolhida, além de ousar, afinal optou por valorizar o dianteiro do boi, parte essa onde muitas pessoas ainda têm receio de usar os cortes para churrasco.

“Meu corte é extraído da paleta grossa, de onde já foi extraído o shoulder, flat iron, é uma carne que vem acoplada em cima da paleta grossa, é como se fosse a picanha junto com a alcatra. Elas não fazem parte do mesmo grupo muscular, mas é uma carne que o aspecto dela parece como se fosse de um filé mignon. Por mais que esse pedaço não tenha gordura externa, como a maioria dos cortes, ele tem uma extrema maciez e muitos ficarão surpresos por saber que é um corte do dianteiro”, explicou.

A versatilidade do corte é o grande diferencial do MT Steak. Além de churrasco, a peça bovina pode ser usada em vários pratos, como strogonoff, parmegiana, medalhão e até steak tartare de carne.

“Para mim é um corte bastante comercial porque desde pratos fitness ao churrasco ele vai conseguir atender o gosto de todos. Além do custo-benefício, já que pode substituir o filé mignon em diversas receitas”, ressaltou

Perfil

Desde os onze anos de idade Paulo Cruz trabalha com açougue e hoje se tornou um renomado chef churrasqueiro de Mato Grosso. Morador de Cuiabá, casado e pai de dois filhos, Paulo ressalta que o churrasco faz parte da sua vida e já se tornou seu principal hobby. Atualmente já são 20 anos no universo da carne o qual tem paixão e se dedica diariamente.

“É muito prazeroso para mim ouvir dos meus filhos, que sempre ficam ao redor da churrasqueira, que a carne que eu preparo é a melhor que eles comem no mundo. Isso é gratificante demais. Essa conquista é um divisor de água na minha vida, o MT Steak veio para abrir muitas portas para fazer conexão não só com o Estado, mas com o Brasil e outros países, e com certeza ter o reconhecimento que a gente sempre sonhou e correu atrás”, agradeceu.”, afirmou.

